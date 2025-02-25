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Posted 25 февраля, 07:04

Published 25 февраля, 07:04

Modified 25 февраля, 10:07

Updated 25 февраля, 10:07

Первый в Ростовской области веломост построили в Суворовском

Первый в Ростовской области веломост построили в Суворовском

25 февраля 2025, 07:04
Фото: ВКБ-Новостройки.
Сооружение сочетает в себе смотровую площадку для пешеходов и собственно проезжую часть для велосипедистов.

Уникальный объект благоустройства расположен в парке им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Суворовском, и является частью велобеговой трассы «Горный манеж», созданной застройщиком района «ВКБ-Новостройки» совместно со спортсменами, которые ежегодно участвуют в соревнованиях по горному велосипеду и гонкам с препятствиями. По мнению профессионалов велоспорта, он должен стать эталоном для велосипедной инфраструктуры города, тем более, что муниципалитет давно декларирует свою приверженность к её развитию.

Мост длиной 25,5 и высотой 3,5 м. находится на входе в парк им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конструктивная особенность сооружения в том, что на нем эффективно разводятся потоки велосипедистов и пешеходов в разных высотах. Таким образом, болельщики получат возможность безопасно наблюдать за состязаниями с максимально близкого расстояния. Кстати, ближайший кубок Ростова-на-Дону по горному велосипеду состоится 6 апреля.

Фото: ВКБ-Новостройки

В заключение стоит отметить, что веломост местного производства, а значит установка подобных сооружений на других объектах велосипедной инфраструктуры города не требует больших затрат финансов и времени.

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