Первый в Ростовской области веломост построили в Суворовском

Posted 25 февраля, 07:04
Published 25 февраля, 07:04
Modified 25 февраля, 10:07
Updated 25 февраля, 10:07
Уникальный объект благоустройства расположен в парке им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Суворовском, и является частью велобеговой трассы «Горный манеж», созданной застройщиком района «ВКБ-Новостройки» совместно со спортсменами, которые ежегодно участвуют в соревнованиях по горному велосипеду и гонкам с препятствиями. По мнению профессионалов велоспорта, он должен стать эталоном для велосипедной инфраструктуры города, тем более, что муниципалитет давно декларирует свою приверженность к её развитию.
Мост длиной 25,5 и высотой 3,5 м. находится на входе в парк им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конструктивная особенность сооружения в том, что на нем эффективно разводятся потоки велосипедистов и пешеходов в разных высотах. Таким образом, болельщики получат возможность безопасно наблюдать за состязаниями с максимально близкого расстояния. Кстати, ближайший кубок Ростова-на-Дону по горному велосипеду состоится 6 апреля.
В заключение стоит отметить, что веломост местного производства, а значит установка подобных сооружений на других объектах велосипедной инфраструктуры города не требует больших затрат финансов и времени.