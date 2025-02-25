Первый в Ростовской области веломост построили в Суворовском

Уникальный объект благоустройства расположен в парке им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Суворовском, и является частью велобеговой трассы «Горный манеж», созданной застройщиком района «ВКБ-Новостройки» совместно со спортсменами, которые ежегодно участвуют в соревнованиях по горному велосипеду и гонкам с препятствиями. По мнению профессионалов велоспорта, он должен стать эталоном для велосипедной инфраструктуры города, тем более, что муниципалитет давно декларирует свою приверженность к её развитию.