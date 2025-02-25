«Похудеют» на шкринфляции: в Ростове-на-Дону резко вырастут цены на шоколад и конфеты

Posted 25 февраля, 13:49
Published 25 февраля, 13:49
Modified 25 февраля, 13:51
Updated 25 февраля, 13:51
Американские бренды кондитерских изделий Mondelez и Mars предупредили о намерении повысить отгрузочные цены. Как сообщают «Известия», стоимость шоколадок Mars, Snickers, Milky Way и Bounty может повыситься на 16–19%. Конфет «Коркунов» — на 11–19%. Шоколада Alpen Gold, печенья Oreo, круассанов 7 Days и пирожных «Барни» — на 5–15%.
«Цены на какао-бобы повысились, это следует из открытых источников. В Ростове уже наблюдается рост цен на кофе. Буквально недавно я ходил в магазин одной из крупных торговых сетей и обратил внимание, что кофе подорожало на 25-20 рублей, а кое-какие позиции и на 100 рублей», — отмечает Владислав Махмудов.
Эксперт добавляет, что в качестве альтернативы есть отличный российский шоколад. Однако и на него наблюдается рост цен, поскольку их также производят из какао-бобов.
«Но одно дело производить шоколад у нас, и совсем другое — привозить из-за рубежа. То есть при доставке цена на сладости, конечно же, возрастает. Не исключаю, что повышение цен на зарубежные сладости, позволит нашим производителям плотно занять эту нишу. Возможно, цена на наши шоколадки останется неизменной за счет уменьшения объема — такая тенденция уже присутствует. И если посетители ростовских магазинов обратят внимание на шоколад, на коробки конфет или печенья, и сравнят их с теми, что были два-три года назад, то станет все очевидно. Объем уменьшается. Но за счет этого и стоимость не ощутимо растет», — комментирует общественник.
Приём, когда производители сохраняют цену на товар, но уменьшают его объём, количество или вес в народе называется шкринфляцией.