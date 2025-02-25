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Posted 25 февраля, 13:28

Published 25 февраля, 13:28

Modified 25 февраля, 13:30

Updated 25 февраля, 13:30

Президент ФК «Ростов» Арутюнянц сделал заявление после ухода Валерия Карпина

Президент ФК «Ростов» назвал причину, по которой Валерий Карпин покинул клуб

25 февраля 2025, 13:28
Фото: ФК «Ростов». Президент ФК «Ростов» Арутюнянц сделал заявление после ухода Валерия Карпина
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов». В связи с его уходом президент клуба Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам «желто-синих».

Президент футбольного клуба отметил, что решение было непростым. Однако теперь Валерий Карпин сможет максимально сосредоточиться на работе в сборной России, где не первый год трудился на аналогичной должности главного тренера, совмещая с ФК «Ростов».

— Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну, — заявил Арташес Арутюнянц.
Стало известно, когда Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов»
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Валерий Карпин был наставником «желто-синих» с декабря 2017 года. Летом 2021-го его назначили на пост главного тренера национальной сборной. Два месяца специалист пытался совмещать должности, но в августе все-таки освободил место в ростовском клубе.

За время его отсутствия футболисты не только не выиграли ни одного матча, но умудрились проиграть даже команде второго дивизиона — песчанокопской «Чайке». Команда под шефством 74-летнего Юрия Сёмина, ушедшего было на пенсию, играла около двух месяцев. Затем ее возглавил Виталий Кафанов, который параллельно тренировал вратарей в сборной России.

В марте 2022-го, после череды поражений ФК «Ростов», Валерий Карпин снова стал главным тренером, не бросая пост повыше. Его возвращение связывали с отстранением сборной России по футболу от участия в отборочных матчах за право попадания на ЧМ-2022.

Примечательно, что в прошлый раз Карпин заявил об уходе накануне старта очередного сезона. В этот раз об этом стало известно за пять дней до возобновления Чемпионата после зимнего перерыва. Вечером 2 марта «желто-синим» предстоит выйти против «Динамо».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Футбол#Валерий Карпин#Сборная России#ЧМ-2022
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