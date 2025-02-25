Президент ФК «Ростов» назвал причину, по которой Валерий Карпин покинул клуб

За время его отсутствия футболисты не только не выиграли ни одного матча, но умудрились проиграть даже команде второго дивизиона — песчанокопской «Чайке». Команда под шефством 74-летнего Юрия Сёмина, ушедшего было на пенсию, играла около двух месяцев. Затем ее возглавил Виталий Кафанов, который параллельно тренировал вратарей в сборной России.