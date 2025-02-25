Президент ФК «Ростов» назвал причину, по которой Валерий Карпин покинул клуб

Posted 25 февраля, 13:28
Published 25 февраля, 13:28
Modified 25 февраля, 13:30
Updated 25 февраля, 13:30
Президент футбольного клуба отметил, что решение было непростым. Однако теперь Валерий Карпин сможет максимально сосредоточиться на работе в сборной России, где не первый год трудился на аналогичной должности главного тренера, совмещая с ФК «Ростов».
— Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну, — заявил Арташес Арутюнянц.
Валерий Карпин был наставником «желто-синих» с декабря 2017 года. Летом 2021-го его назначили на пост главного тренера национальной сборной. Два месяца специалист пытался совмещать должности, но в августе все-таки освободил место в ростовском клубе.
За время его отсутствия футболисты не только не выиграли ни одного матча, но умудрились проиграть даже команде второго дивизиона — песчанокопской «Чайке». Команда под шефством 74-летнего Юрия Сёмина, ушедшего было на пенсию, играла около двух месяцев. Затем ее возглавил Виталий Кафанов, который параллельно тренировал вратарей в сборной России.
В марте 2022-го, после череды поражений ФК «Ростов», Валерий Карпин снова стал главным тренером, не бросая пост повыше. Его возвращение связывали с отстранением сборной России по футболу от участия в отборочных матчах за право попадания на ЧМ-2022.
Примечательно, что в прошлый раз Карпин заявил об уходе накануне старта очередного сезона. В этот раз об этом стало известно за пять дней до возобновления Чемпионата после зимнего перерыва. Вечером 2 марта «желто-синим» предстоит выйти против «Динамо».