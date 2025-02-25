Река в зоне риска: чем грозит людям загрязнение Дона в Ростовской области

«От Дона напрямую зависит существование множества местных экосистем и благосостояние населения. Река — один из главных поставщиков водопроводной воды. Уже сейчас жители замечают ухудшение качества. Можно предположить, что в будущем трудозатраты и стоимость очистки воды могут увеличиться, потому что этот процесс необходимо совершенствовать и усложнять из-за растущей степени загрязнения», — предполагает эколог.