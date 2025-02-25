Река в зоне риска: чем грозит людям загрязнение Дона в Ростовской области

Posted 25 февраля, 08:45
Published 25 февраля, 08:45
Modified 25 февраля, 08:47
Updated 25 февраля, 08:47
По данным платформы «Гриниум» в 2024 году Дон признан третьей самой грязной рекой России. За этот период было выявлено 102 случая загрязнения.
Как считает ростовский эколог Дмитрий Брыканов, новый неутешительный для Дона статус может свидетельствовать о попадании реки в зону риска.
«От Дона напрямую зависит существование множества местных экосистем и благосостояние населения. Река — один из главных поставщиков водопроводной воды. Уже сейчас жители замечают ухудшение качества. Можно предположить, что в будущем трудозатраты и стоимость очистки воды могут увеличиться, потому что этот процесс необходимо совершенствовать и усложнять из-за растущей степени загрязнения», — предполагает эколог.
Дмитрий Брыканов добавляет, что последствия могут затронуть рыбоводческие хозяйства и рыбаков.
«Популяция рыбы и видовой состав может сократиться из-за миграции, распространения инфекционных заболеваний, обилия неорганических примесей в воде», — считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, против кого готовили теракт задержанные в Ростове-на-Дону агенты ВСУ.