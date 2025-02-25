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Posted 25 февраля, 08:45

Published 25 февраля, 08:45

Modified 25 февраля, 08:47

Updated 25 февраля, 08:47

Река Дон

Река в зоне риска: чем грозит людям загрязнение Дона в Ростовской области

25 февраля 2025, 08:45
Фото: rostovgazeta.ru. Река Дон

Эколог Брыканов сообщил, чем грозит людям загрязнение Дона в Ростовской области

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Эксклюзив
Стоимость очистки воды из Дона может вырасти, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

По данным платформы «Гриниум» в 2024 году Дон признан третьей самой грязной рекой России. За этот период было выявлено 102 случая загрязнения.

Как считает ростовский эколог Дмитрий Брыканов, новый неутешительный для Дона статус может свидетельствовать о попадании реки в зону риска.

«От Дона напрямую зависит существование множества местных экосистем и благосостояние населения. Река — один из главных поставщиков водопроводной воды. Уже сейчас жители замечают ухудшение качества. Можно предположить, что в будущем трудозатраты и стоимость очистки воды могут увеличиться, потому что этот процесс необходимо совершенствовать и усложнять из-за растущей степени загрязнения», — предполагает эколог.

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Дмитрий Брыканов добавляет, что последствия могут затронуть рыбоводческие хозяйства и рыбаков.

«Популяция рыбы и видовой состав может сократиться из-за миграции, распространения инфекционных заболеваний, обилия неорганических примесей в воде», — считает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, против кого готовили теракт задержанные в Ростове-на-Дону агенты ВСУ.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Эколог
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