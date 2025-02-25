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Posted 25 февраля, 09:10

Published 25 февраля, 09:10

Modified 25 февраля, 09:12

Updated 25 февраля, 09:12

Набережная в Ростове

Ростовчане опасаются возобновления строительства высотки на Береговой

25 февраля 2025, 09:10
Фото: rostovgazeta.ru. Набережная в Ростове
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Эксклюзив
Возведение 12-этажного делового центра на углу Буденновского и Береговой в Ростове прекратилось. Причиной стала отмена выданного на строительство разрешения. Об этом RostovGazeta сообщили жители ближайших домов.

Напомним, что активисты и общественность неоднократно делились мнением, чем может обернуться появление 12-этажного делового центра на Береговой в Ростове. И это при том, что еще в 2022 году прокуратура выявляла там нарушения в части плотности застройки.

Но строительные работы начались. Несмотря на все попытки жильцов предотвратить появление высотки, рыли котлован, забивали сваи.

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Сегодня ситуация изменилась — строительство прекратилось.

«Разрешение на строительство отменили! Протест на это прокуратура вынесла департаменту архитектуры Ростова, и архитектура согласилась», — отмечает жительница ближайшего дома Мария.

И хотя жильцы рады, что их активность не прошла бесследно, опасения у людей остаются.

«Застройщик же не согласен с таким решением и обратился в суд. Заседание состоится 4 марта, и мы переживаем», — комментируют ростовчане.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове снесли казавшийся крепким дом на Козлова.

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