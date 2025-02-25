Ростовчане опасаются возобновления строительства высотки на Береговой

Posted 25 февраля, 09:10
Published 25 февраля, 09:10
Modified 25 февраля, 09:12
Updated 25 февраля, 09:12
Напомним, что активисты и общественность неоднократно делились мнением, чем может обернуться появление 12-этажного делового центра на Береговой в Ростове. И это при том, что еще в 2022 году прокуратура выявляла там нарушения в части плотности застройки.
Но строительные работы начались. Несмотря на все попытки жильцов предотвратить появление высотки, рыли котлован, забивали сваи.
Сегодня ситуация изменилась — строительство прекратилось.
«Разрешение на строительство отменили! Протест на это прокуратура вынесла департаменту архитектуры Ростова, и архитектура согласилась», — отмечает жительница ближайшего дома Мария.
И хотя жильцы рады, что их активность не прошла бесследно, опасения у людей остаются.
«Застройщик же не согласен с таким решением и обратился в суд. Заседание состоится 4 марта, и мы переживаем», — комментируют ростовчане.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове снесли казавшийся крепким дом на Козлова.