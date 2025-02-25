Сигнал тревоги включат 5 марта в Ростове-на-Дону

Сирена привлекает внимание населения и является стандартным предупреждением в случае ЧС. Если вы услышите сигнал тревоги, включите на телевизоре Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель или ОТР. Подойдут и радиостанции. Затем нужно прослушать информацию, в которой объяснят, что делать дальше.