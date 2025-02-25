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Posted 25 февраля, 14:39

Published 25 февраля, 14:39

Modified 25 февраля, 14:41

Updated 25 февраля, 14:41

Личный состав МЧС

Сигнал тревоги включат 5 марта в Ростове-на-Дону

25 февраля 2025, 14:39
Фото: 57.mchs.gov.ru. Личный состав МЧС
В Ростове-на-Дону через неделю взвоют сирены. О работе системы оповещения о ЧС сообщили в администрации города.

Электросирены включат 5 марта в 10.00 мск. Сигнал тревоги обычно звучит несколько минут. Это необходимо для проверки работы оборудования.

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Сирена привлекает внимание населения и является стандартным предупреждением в случае ЧС. Если вы услышите сигнал тревоги, включите на телевизоре Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель или ОТР. Подойдут и радиостанции. Затем нужно прослушать информацию, в которой объяснят, что делать дальше.

Ранее жители Ростова и области не раз жаловались на то, что сирены молчали при атаках беспилотников и даже ракет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧС#Ракеты#Сирена#Беспилотники#Тревога#Информация#Атаки
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