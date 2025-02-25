Сигнал тревоги включат 5 марта в Ростове-на-Дону

Posted 25 февраля, 14:39
Published 25 февраля, 14:39
Modified 25 февраля, 14:41
Updated 25 февраля, 14:41
Электросирены включат 5 марта в 10.00 мск. Сигнал тревоги обычно звучит несколько минут. Это необходимо для проверки работы оборудования.
Сирена привлекает внимание населения и является стандартным предупреждением в случае ЧС. Если вы услышите сигнал тревоги, включите на телевизоре Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель или ОТР. Подойдут и радиостанции. Затем нужно прослушать информацию, в которой объяснят, что делать дальше.
Ранее жители Ростова и области не раз жаловались на то, что сирены молчали при атаках беспилотников и даже ракет.