Силовики нагрянули в заведения общепита в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Posted 25 февраля, 13:29
Published 25 февраля, 13:29
Modified 25 февраля, 13:31
Updated 25 февраля, 13:31
Во время проверки в Пролетарском районе в одной из пекарен у пяти иностранцев зафиксировали нарушение режима пребывания в стране. Также было выявлено четыре случая работы без патента. Работодателя привлекли к ответственности за трудоустройство иностранцев без необходимых документов.
В Первомайском районе при проверке заведения общепита у одного мигранта было выявлено нарушение режима пребывания в стране.
В итоге шести иностранцам запретили въезд на территорию России на пять лет.