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Posted 25 февраля, 13:29

Published 25 февраля, 13:29

Modified 25 февраля, 13:31

Updated 25 февраля, 13:31

В Ростове силовики нагрянули в заведения общепита в двух районах. Что произошло?

Силовики нагрянули в заведения общепита в Ростове-на-Дону. Что произошло?

25 февраля 2025, 13:29
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области. В Ростове силовики нагрянули в заведения общепита в двух районах. Что произошло?

В Ростовскую пекарню незаконно нанимали мигрантов без документов

Ростовские полицейские и сотрудники регионального УФСБ провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в заведениях общепита. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время проверки в Пролетарском районе в одной из пекарен у пяти иностранцев зафиксировали нарушение режима пребывания в стране. Также было выявлено четыре случая работы без патента. Работодателя привлекли к ответственности за трудоустройство иностранцев без необходимых документов.

В Первомайском районе при проверке заведения общепита у одного мигранта было выявлено нарушение режима пребывания в стране.

В итоге шести иностранцам запретили въезд на территорию России на пять лет.

Более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области
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Ранее RostovGazeta сообщала, что в регионе выявили более трех тысяч нелегальных мигрантов.

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