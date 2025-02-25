Силовики нагрянули в заведения общепита в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Во время проверки в Пролетарском районе в одной из пекарен у пяти иностранцев зафиксировали нарушение режима пребывания в стране. Также было выявлено четыре случая работы без патента. Работодателя привлекли к ответственности за трудоустройство иностранцев без необходимых документов.