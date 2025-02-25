«Снег чувствует себя хорошо, его не трогают»: ростовчане раскритиковали уборку улиц

Posted 25 февраля, 11:44
Published 25 февраля, 11:44
Modified 25 февраля, 13:15
Updated 25 февраля, 13:15
В личном телеграм-канале Скрябин написал, что прошедшей ночь в Ростове-на-Дону хромала организация работы дворников, так как на смену вышло в разы меньше сотрудников от заявленного плана. В связи с этим и. о. главы поручил механизировать процесс уборки тротуаров, изменить график выхода сотрудников коммунальных служб и в сжатые сроки сделать работу над ошибками.
«Недопустимо, чтобы на уборку города выходило 30% дворников от запланированного числа. Они должны приступать к работе с 5 утра, до того, как жители города пойдут на работу», — сказал Скрябин.
Ростовчане пишут, что вообще не знали о существовании дворников. Ведь улицы и дворы настолько не убраны, что кажется, будто их никто не пробовал очищать: «Дворники есть?! Они существуют?! В Ростове-на-Дону?!»
«В Ростове улицы вообще никто не подметает, только в совок кучку могут сгрести где-нигде. Нужно вообще брать на контроль качество уборки города. А красивые фотоотчёты дворники хорошо научились делать», — пишет пользователь.
«110 [прим.ред.: дворников], Вы серьёзно? На весь Ростов-на-Дону?» — удивилась горожанка.
Также жители города назвали конкретные адреса и локации, к которым не прикасалась рука дворника: «Большая просьба обработать реагентами и очистить от снега дороги на Западном: Еременко, Зорге, Жукова, Ткачева совершенно не очищены с 23.02!»
«25 февраля Буденновский Комсомольская площадь, не чистят, проехать невозможно! За ночь ни одного грейдера, дорога не чищена, все повторяется, как с Логвиненко», — возмутился ростовчанин.
«В итоге, как и вчера снег чувствует себя хорошо, его никто не трогает», — шутят в комментариях.
До этого RostovGazeta писала о том, что Александр Скрябин перечислил недостатки благоустройства Пушкинской улицы в Ростове-на-Дону.