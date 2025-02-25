«Снег чувствует себя хорошо, его не трогают»: ростовчане раскритиковали уборку улиц

В личном телеграм-канале Скрябин написал, что прошедшей ночь в Ростове-на-Дону хромала организация работы дворников, так как на смену вышло в разы меньше сотрудников от заявленного плана. В связи с этим и. о. главы поручил механизировать процесс уборки тротуаров, изменить график выхода сотрудников коммунальных служб и в сжатые сроки сделать работу над ошибками.