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Posted 25 февраля, 07:16

Published 25 февраля, 07:16

Modified 25 февраля, 07:18

Updated 25 февраля, 07:18

Зима в Ростове

Сразу до -13 градусов похолодает в Ростове-на-Дону

25 февраля 2025, 07:16
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростове
Зима не собирается уступать весне, поэтому последние дни февраля в Ростове-на-Дону будут морозными и немного ветреными, информируют синоптики.

Согласно Gismeteo, в среду, 26 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха составит -5 градусов, а ночью опустится до -13 градусов Цельсия. Несмотря на морозы, в течение суток почти не будет ветра. Его порывы достигнут максимум 4 метров в секунду.

В четверг, 27 февраля, будет немного теплее и солнечнее. Днем температура воздуха составит до -3, а ночью — до -11 градусов. Северо-западный ветер усилится, но не значительно — до 11 метров в секунду.

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А в пятницу, 28 февраля, будет безветренно, но облачно с прояснениями. В течение суток столбики термометров будут показывать от -9 до -1 градуса Цельсия.

Ранее стала известна погода на 8 Марта в донской столице.

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