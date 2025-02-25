Сразу до -13 градусов похолодает в Ростове-на-Дону

Posted 25 февраля, 07:16
Published 25 февраля, 07:16
Modified 25 февраля, 07:18
Updated 25 февраля, 07:18
Согласно Gismeteo, в среду, 26 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха составит -5 градусов, а ночью опустится до -13 градусов Цельсия. Несмотря на морозы, в течение суток почти не будет ветра. Его порывы достигнут максимум 4 метров в секунду.
В четверг, 27 февраля, будет немного теплее и солнечнее. Днем температура воздуха составит до -3, а ночью — до -11 градусов. Северо-западный ветер усилится, но не значительно — до 11 метров в секунду.
А в пятницу, 28 февраля, будет безветренно, но облачно с прояснениями. В течение суток столбики термометров будут показывать от -9 до -1 градуса Цельсия.
Ранее стала известна погода на 8 Марта в донской столице.