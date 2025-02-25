Трассу М-4 «Дон» завалит снегом в Ростовской области

Posted 25 февраля, 07:48
Published 25 февраля, 07:48
Modified 25 февраля, 07:50
Updated 25 февраля, 07:50
По сведениям синоптиков, во вторник утром, 25 февраля, на федеральной трассе М-4 «Дон» начался небольшой снег. Он будет идти вплоть до вечера. Осадки могут значительно затруднить движение и создать пробки на дороге.
Однако пока что водители, проезжающие по автодороге, пишут в общем чате, что траса очищена: «Миллерово — Тарасовский дорога чистая».
«Аксай, альтернатива, в обоих направлениях дорога мокрая, но почищено», — отмечает пользователь.
«От Зверево в сторону Ростова чисто», — рассказал подписчик.
До этого RostovGazeta писала о том, что легковушка вылетела в кювет и перевернулась на заснеженной дороге в Ростове-на-Дону.