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Posted 25 февраля, 07:48

Published 25 февраля, 07:48

Modified 25 февраля, 07:50

Updated 25 февраля, 07:50

Автомобиль и дорога, заваленные снегом

Трассу М-4 «Дон» завалит снегом в Ростовской области

25 февраля 2025, 07:48
Фото: Pxhere. Автомобиль и дорога, заваленные снегом
В течение всего дня в Ростовской области будет идти снег, засыпая федеральную трассу М-4 «Дон», информирует компания «Автодор» в телеграм-канале.

По сведениям синоптиков, во вторник утром, 25 февраля, на федеральной трассе М-4 «Дон» начался небольшой снег. Он будет идти вплоть до вечера. Осадки могут значительно затруднить движение и создать пробки на дороге.

Однако пока что водители, проезжающие по автодороге, пишут в общем чате, что траса очищена: «Миллерово — Тарасовский дорога чистая».

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«Аксай, альтернатива, в обоих направлениях дорога мокрая, но почищено», — отмечает пользователь.

«От Зверево в сторону Ростова чисто», — рассказал подписчик.

До этого RostovGazeta писала о том, что легковушка вылетела в кювет и перевернулась на заснеженной дороге в Ростове-на-Дону.

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