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Posted 25 февраля, 05:05

Published 25 февраля, 05:05

Modified 25 февраля, 05:45

Updated 25 февраля, 05:45

Двое полицейских пострадали в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

По дороге в суд двое полицейских пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

25 февраля 2025, 05:05
Фото: ГАИ по РО. Двое полицейских пострадали в жестком ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в которой пострадали два правоохранителя и один гражданин, которого они везли в суд. ДТП случилось утром 24 февраля недалеко от села Кугей.

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель LADA-2114 ехал со стороны станицы Староминской к Азову. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел в левый резерв дороги, где врезался в мачту освещения.

Удар был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металлолома. У машины разбиты стекла, а корпус сильно покорежен.

Водитель легковушки погиб в жестком ДТП на трассе в Ростовской области
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— В результате ДТП водитель и два пассажира с травмами доставлены в медучреждение, — уточнили в ГАИ.

В ведомстве добавили, что пострадавшие — два сотрудника УУП и ПДН МО МВД России «Азовский» в возрасте 32 и 36 лет, а также 46-летний мужчина, которого они доставляли в суд по административному делу.

Не исключено, что причиной аварии стала заснеженная трасса. Накануне вечером многие автомобилисты жаловались, что машины заносит даже при скорости около 50 километров в час.

Ранее в аварию попали два автобуса на мосту Сиверса в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Азов#Авария#Травмы#Полицейские#ГАИ
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