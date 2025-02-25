По дороге в суд двое полицейских пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 25 февраля, 05:05
Published 25 февраля, 05:05
Modified 25 февраля, 05:45
Updated 25 февраля, 05:45
По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель LADA-2114 ехал со стороны станицы Староминской к Азову. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел в левый резерв дороги, где врезался в мачту освещения.
Удар был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металлолома. У машины разбиты стекла, а корпус сильно покорежен.
— В результате ДТП водитель и два пассажира с травмами доставлены в медучреждение, — уточнили в ГАИ.
В ведомстве добавили, что пострадавшие — два сотрудника УУП и ПДН МО МВД России «Азовский» в возрасте 32 и 36 лет, а также 46-летний мужчина, которого они доставляли в суд по административному делу.
Не исключено, что причиной аварии стала заснеженная трасса. Накануне вечером многие автомобилисты жаловались, что машины заносит даже при скорости около 50 километров в час.
Ранее в аварию попали два автобуса на мосту Сиверса в Ростове.