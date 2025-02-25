«Ты что, Георгич?»: болельщики высказались об уходе Валерия Карпина из ФК «Ростов»

Posted 25 февраля, 13:57
Published 25 февраля, 13:57
Modified 25 февраля, 13:59
Updated 25 февраля, 13:59
Об уходе Карпина стало известно 25 февраля, за несколько дней до первого матча после зимнего перерыва. Вечером 2 мая «Ростов» встретится на поле со столичным «Динамо».
— Бросать посредине сезона после ухода ключевого полузащитника, перед возобновлением чемпионата… Ты что, Георгич?! — восклицают болельщики «желто-синих».
— Почему не бросил в начале сборов? Так бы новый тренер успел ещё что то поставить. Игра уже в субботу! — добавляют другие.
— Вот и я не пойму, а смысл было сборы с Карпиным проводить? Если решил уходить, то дай время новому тренеру на подготовку или переподготовку команды ко второму кругу. Слов нет, — соглашаются третьи.
— О какой сборной России речь? Где там важные игры? — интересуются подписчики ФК «Ростов», намекая на исключение сборной из значимых мировых и европейских турниров.
— Вылетим теперь из РПЛ 100%, — считают некоторые.
— Уходит легенда, — уверены фанаты.
— Скатертью дорожка, — пишут напутствия болельщики. — Что с ним, что без него еле плетемся в середине таблицы.
Как сообщалось ранее, наставнику «желто-синих» уже нашли замену. Главным тренером стал 43-летний испанец Джонатан Альба.