Уходят мгновенно: билеты на поезда Ростов-Москва на майские даты продают за 80 тысяч

Posted 25 февраля, 17:46
Published 25 февраля, 17:46
Modified 25 февраля, 17:46
Updated 25 февраля, 17:46
Наибольший ажиотаж, судя по данным сайта РЖД, наблюдается по направлениям из Москвы в Ростов-на-Дону. Вероятно, жители столицы решили длинные майские выходные провести на юге у моря и позаботились о билетах заранее.
Поэтому билетов в направлении Ростова-на-Дону осталось совсем мало. Чтобы приехать вечером 1 мая в Ростов, придется отправиться из столицы сразу после полуночи. Поэтому мест на ночные рейсы практически не осталось. На поезд, который отправляется в 00.46 мск, есть всего 12 билетов в плацкарт (от 4200 рублей) и 7 билетов — в купе (от 5100 рублей). Следующий поезд отправится в 01.48 мск. На него в продаже имеются 4 биллета купе (от 7100 рублей) и 6 — в СВ (от 26500). Также до полуночи 1 мая прибудет в Ростов состав, отправляющийся из Москвы в 08.22 мск (время в пути — 15 часов). На него остался всего один билет в СВ за 26200 рублей.
Отдельно можно выделить группу поездов, которые приезжают после полуночи 2 мая. Там пока есть, из чего выбирать места. Например, на поезд в 03.20 мск есть 30 билетов в плацкарт (от 4400 рублей) и 9 — в купе (от 6200 рублей). В 05.52 мск можно уехать в плацкарте (31 место от 4400 рублей) или в купе (3 места от 6000), в 07.35 мск — тоже в купе (14 мест от 6100) или в плацкарте (64 места от 4900).
Еще несколько поездов выезжают позже, но за счет скорости приезжают примерно в то же время, что и ранние рейсы. Время в пути при этом составит всего 15 часов. На 10.40 мск доступно 1 место в СВ за 26200 рублей, на 10.50 мск — 4 места в плацкарте за 6100 рублей. Ранним утром 2 мая прибудут составы, которые отправятся в 14.30 мск (8 мест плацкарта от 6100 и 3 купе от 9100) и в 14.40 мск (6 мест в купе от 7500 и 2 люкса от 83200).
Днем 2 мая приедут те, кто сядет на поезд, который идет больше суток. Он отправляется днем ранее в 10.10 мск. Там свободны больше 300 мест плацкарта по 4200 рублей, свыше 150 мест купе от 4300 рублей и 4 СВ — от 17700 рублей.
Далее представлено много разных вариантов стоимостью от 3700 рублей за плацкарт и от 4500 и выше — за купе. На некоторых рейсах выгоднее даже брать купе, чем плацкарт. Например, на 16.35 мск 2 мая можно сесть в купе за 3780 рублей, когда плацкарт стоит 3840 рублей. Аналогичная ситуация с рейсами на 16.50 мск (4100 против 4900 рублей), на 21.35 мск (3800 против 4500 рублей) и на 22.05 мск (4300 против 4500 рублей). На все эти поезда достаточно свободных мест (десятки и даже сотни). Исключением будет только самый поздний рейс, на него осталось всего 50 билетов в купе и 16 — в плацкарт.
Помимо ночных поездов 1 мая, популярностью пользуется и 20-часовой рейс Москва-Казанская — Ростов-Главный, который отправляется в 23.28 мск 2 числа и прибывает в 19.22 мск следующего дня. На него осталось всего 9 билетов в купе от 4100 рублей и 15 СВ — от 14400.
На вторую половину 2 мая, а также на 3 и 4 мая насчитываются сотни свободных мест.
В обратную сторону тоже быстро уменьшается число билетов, хотя их пока намного больше, чем по направлению Москва — Ростов. На 1 мая достаточно свободных мест, но некоторые поезда пользуются особенным спросом. Например, состав, прибывающий в ночь на 1 мая (отправление в 00.51 мск), сможет вместить еще 10 человек в плацкарте (от 4400 рублей) и троих — в купе (от 5300 рублей). Рейс на 01.52 мск, который тоже идет сутки, пока что более свободный. Там можно купить 77 билетов в плацкарт (от 4300) и 23 — в купе (от 7600).
К утру 2 мая приходят составы, отправившиеся в 02.16 мск и в 02.34 мск 1 мая. На первый рейс доступны 48 билетов в плацкарт (от 4900 рублей) и 9 — в купе (от 5600 рублей). На второй 65 в плацкарт (от 4900 рублей) и 45 — в купе (дешевле, чем плацкарт, — 3500 рублей).
Рейсы с самыми дефицитными билетами — на 04.17 мск и на 05.06 мск. Оба прибывают до полуночи 1 мая. На первый осталось 2 места в плацкарт (от 6100 рублей), 6 купе (от 6500 рублей) и 8 в СВ (от 24000 рублей), а на второй даже полностью разобрали плацкарт. Есть только 23 в купе (от 7500 рублей), 1 в СВ (от 29800 рублей) и 10 — люкс (от 80800).
В отличие от поездки из Москвы в Ростов, на обратный путь уже начали скупать билеты на 4 мая. Быстрее всего разбирают места на 15-часовые поезда, которые прибывают в столицу вечером 4 числа, до начала рабочей недели.
В их числе состав, который отправится в 03.13 мск (35 купе от 6900 рублей и 2 СВ — от 29800 рублей), в 03.21 мск (12 плацкарт от 6100 рублей и 25 купе от 8800). В 04.17 мск из Ростова выедет 20-часовой поезд. На него осталось всего 2 места в плацкарте по 4200 рублей.
Еще два 15-часовых рейса запустят в 05.06 мск и в 05.14 мск. На них есть в общей сложности 33 билета в купе (от 6200 рублей), 4 — в СВ (от 26600 рублей) и 8 люксовых (от 80800 рублей, только в поезде на 05.06 мск).
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