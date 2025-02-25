Уходят мгновенно: билеты на поезда Ростов-Москва на майские даты продают за 80 тысяч

Поэтому билетов в направлении Ростова-на-Дону осталось совсем мало. Чтобы приехать вечером 1 мая в Ростов, придется отправиться из столицы сразу после полуночи. Поэтому мест на ночные рейсы практически не осталось. На поезд, который отправляется в 00.46 мск, есть всего 12 билетов в плацкарт (от 4200 рублей) и 7 билетов — в купе (от 5100 рублей). Следующий поезд отправится в 01.48 мск. На него в продаже имеются 4 биллета купе (от 7100 рублей) и 6 — в СВ (от 26500). Также до полуночи 1 мая прибудет в Ростов состав, отправляющийся из Москвы в 08.22 мск (время в пути — 15 часов). На него остался всего один билет в СВ за 26200 рублей.