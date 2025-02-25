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Posted 25 февраля, 10:18

Published 25 февраля, 10:18

Modified 25 февраля, 10:20

Updated 25 февраля, 10:20

Аномальная жара ожидается в Ростовской области в апреле

Урбанист предложил решение проблемы с ростовским трамваем без заморозки проекта

25 февраля 2025, 10:18
Фото: rostovgazeta.ru. Аномальная жара ожидается в Ростовской области в апреле
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Эксклюзив
Строительство трамвайных линий на окраинах города можно вести, пока устраняют проблемы на труднопланируемых участках в центре Ростова, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Даниил Светличный.

Как считает ростовский урбанист Даниил Светличный, необходимости в заморозке проекта по строительству линий скоростного трамвая нет.

«Если у действующей областной администрации есть какие-то сомнения на счет актуальности подписанного проекта с „Синарой“, то лучший вариант, который можно в такой ситуации сделать — это поменять очередность этапов строительства», — предлагает урбанист.

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Даниил Светличный предлагает завершить строительство веток, которые спланированы без вопросов к расположению. Например, в Левенцовском и Суворовском микрорайонах.

«Можно начать с тех дальних районов и вести в центр и к проспекту Стачки, по которым явно есть какие-то недорешенные проблемы, пока концессионер может договариваться и решать, как именно будет проходить ветка по конкретной улице в плане проспекта Стачки, Ворошиловского, Станиславского и прочих мест, где довольно тяжело вписать новую трамвайную сеть», — считает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Трамвай#Транспорт#Трамваи
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