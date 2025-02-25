Урбанист предложил решение проблемы с ростовским трамваем без заморозки проекта

«Можно начать с тех дальних районов и вести в центр и к проспекту Стачки, по которым явно есть какие-то недорешенные проблемы, пока концессионер может договариваться и решать, как именно будет проходить ветка по конкретной улице в плане проспекта Стачки, Ворошиловского, Станиславского и прочих мест, где довольно тяжело вписать новую трамвайную сеть», — считает эксперт.