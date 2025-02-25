Урбанист предложил решение проблемы с ростовским трамваем без заморозки проекта

Posted 25 февраля, 10:18
Published 25 февраля, 10:18
Modified 25 февраля, 10:20
Updated 25 февраля, 10:20
Как считает ростовский урбанист Даниил Светличный, необходимости в заморозке проекта по строительству линий скоростного трамвая нет.
«Если у действующей областной администрации есть какие-то сомнения на счет актуальности подписанного проекта с „Синарой“, то лучший вариант, который можно в такой ситуации сделать — это поменять очередность этапов строительства», — предлагает урбанист.
Даниил Светличный предлагает завершить строительство веток, которые спланированы без вопросов к расположению. Например, в Левенцовском и Суворовском микрорайонах.
«Можно начать с тех дальних районов и вести в центр и к проспекту Стачки, по которым явно есть какие-то недорешенные проблемы, пока концессионер может договариваться и решать, как именно будет проходить ветка по конкретной улице в плане проспекта Стачки, Ворошиловского, Станиславского и прочих мест, где довольно тяжело вписать новую трамвайную сеть», — считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове