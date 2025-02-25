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Posted 25 февраля, 06:09

Published 25 февраля, 06:09

Modified 25 февраля, 06:11

Updated 25 февраля, 06:11

В ЕР объяснили, почему не лишали членства советника донского главы Гончарова

В «Единой России» объяснили, почему советника губернатора Дона не лишили членства

25 февраля 2025, 06:09
Фото: Правительство РО. В ЕР объяснили, почему не лишали членства советника донского главы Гончарова
В «Единой России» рассказали, почему арестованного советника губернатора Ростовской области не лишали членства партии. Об этом в пресс-службе регионального отделения «ЕР» сообщили RostovGazeta.

Виктора Гончарова отправили в СИЗО на два месяца в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. В чем именно подозревают высокопоставленного чиновника, пока не уточняется.

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По такой же статье несколько дней назад возбудили дело и на министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. Вскоре его исключили из партии «Единой России».

Что касается Виктора Гончарова, исключить его оттуда не могли — госслужащий не был членом партии.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО#Уголовное дело#Единая Россия#Партия#Константин Рачаловский#Гончаров
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