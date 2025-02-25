В «Единой России» объяснили, почему советника губернатора Дона не лишили членства

Posted 25 февраля, 06:09
Published 25 февраля, 06:09
Modified 25 февраля, 06:11
Updated 25 февраля, 06:11
Виктора Гончарова отправили в СИЗО на два месяца в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. В чем именно подозревают высокопоставленного чиновника, пока не уточняется.
По такой же статье несколько дней назад возбудили дело и на министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. Вскоре его исключили из партии «Единой России».
Что касается Виктора Гончарова, исключить его оттуда не могли — госслужащий не был членом партии.