В районе авто и ж/д вокзала Волгодонска ускорили мобильный интернет

Posted 25 февраля, 09:02
Published 25 февраля, 09:02
Modified 25 февраля, 10:11
Updated 25 февраля, 10:11
Авто и ж/д вокзалы Волгодонска — крупные транспортные узлы, которые соединяют город со столицей области и другими городами России. Модернизация оборудования рядом с вокзалами позволила закрыть «белые пятна» в данном районе, что позволит справиться с нагрузкой на сеть оператора в часы пик.
За счет модернизации сети был усилен сигнал и на центральных улицах рядом с вокзалами. Здесь располагается ряд социально-важных объектов, среди которых: Волгодонский инженерно-технический институт, парк Победа, Центральная библиотека.
Директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов говорит, что Волгодонск — известный промышленный город, в который ежедневно приезжают люди из области или других регионов. Благодаря модернизации сети LTE в районе центральных авто и ж/д вокзалов, крупный транспортный узел города теперь получил улучшенную скорость передачи данных.