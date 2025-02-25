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Posted 25 февраля, 09:02

Published 25 февраля, 09:02

Modified 25 февраля, 10:11

Updated 25 февраля, 10:11

В районе авто и ж/д вокзала Волгодонска ускорили мобильный интернет

В районе авто и ж/д вокзала Волгодонска ускорили мобильный интернет

25 февраля 2025, 09:02
Фото: Shutterstock.
В районе вокзалов Волгодонска скорость мобильного интернета возросла на 20%. Благодаря установке дополнительного телеком оборудования от МТС ускоренный мобильный интернет стал доступен и на ближайших улицах: Портовая, Прибрежная и Морская.

Авто и ж/д вокзалы Волгодонска — крупные транспортные узлы, которые соединяют город со столицей области и другими городами России. Модернизация оборудования рядом с вокзалами позволила закрыть «белые пятна» в данном районе, что позволит справиться с нагрузкой на сеть оператора в часы пик.

За счет модернизации сети был усилен сигнал и на центральных улицах рядом с вокзалами. Здесь располагается ряд социально-важных объектов, среди которых: Волгодонский инженерно-технический институт, парк Победа, Центральная библиотека.

Директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов говорит, что Волгодонск — известный промышленный город, в который ежедневно приезжают люди из области или других регионов. Благодаря модернизации сети LTE в районе центральных авто и ж/д вокзалов, крупный транспортный узел города теперь получил улучшенную скорость передачи данных.

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