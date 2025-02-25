В районе авто и ж/д вокзала Волгодонска ускорили мобильный интернет

Директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов говорит, что Волгодонск — известный промышленный город, в который ежедневно приезжают люди из области или других регионов. Благодаря модернизации сети LTE в районе центральных авто и ж/д вокзалов, крупный транспортный узел города теперь получил улучшенную скорость передачи данных.