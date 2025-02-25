В Ростовской области новорожденному мальчику дали необычное и геройское имя

Согласно данным на 25 февраля 2025 года, одна из супружеских пар Ростовской области решила назвать своего сына Янисом. Имя имеет латышские корни. В прошлом оно служило прозвищем для прославления победителя в битве. Сейчас же имя продолжает ассоциироваться с героями. Обычно Янисы очень оптимистичны, мужественны и успешны.