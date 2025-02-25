В Ростовской области новорожденному мальчику дали необычное и геройское имя

Posted 25 февраля, 10:00
Published 25 февраля, 10:00
Modified 25 февраля, 10:06
Updated 25 февраля, 10:06
Согласно данным на 25 февраля 2025 года, одна из супружеских пар Ростовской области решила назвать своего сына Янисом. Имя имеет латышские корни. В прошлом оно служило прозвищем для прославления победителя в битве. Сейчас же имя продолжает ассоциироваться с героями. Обычно Янисы очень оптимистичны, мужественны и успешны.
Другие семьи выбрали для своих сыновей такие уникальные имена, как Тарас и Сайфулла. Среди девочек же можно встретить следующие редкие имена: Муи, Ариэлла, Даяна и Шукрона.
Кроме того, в Ростовской области продолжает расти число детей в самыми распространёнными именами. Так, в регионе стало больше Михаилов — (109 детей за два неполных месяца), Артемов — 102, Александров — 94, Иванов — 77 и Тимофеев — 76. Безусловно и девочкам продолжают давать популярные имена: София — 94 (ребенка), Мария — 80, Анна — 77, Ева — 75 и Варвара — 70.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области умерли 115 новорожденных.