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Posted 25 февраля, 10:00

Published 25 февраля, 10:00

Modified 25 февраля, 10:06

Updated 25 февраля, 10:06

Мальчик в костюме супергероя

В Ростовской области новорожденному мальчику дали необычное и геройское имя

25 февраля 2025, 10:00
Фото: Unsplash. Мальчик в костюме супергероя
Аналитический реестр ЗАГСа обнародовал список наиболее популярных и, напротив, самых редких имен, которые родители в Ростовской области дают своим детям.

Согласно данным на 25 февраля 2025 года, одна из супружеских пар Ростовской области решила назвать своего сына Янисом. Имя имеет латышские корни. В прошлом оно служило прозвищем для прославления победителя в битве. Сейчас же имя продолжает ассоциироваться с героями. Обычно Янисы очень оптимистичны, мужественны и успешны.

Другие семьи выбрали для своих сыновей такие уникальные имена, как Тарас и Сайфулла. Среди девочек же можно встретить следующие редкие имена: Муи, Ариэлла, Даяна и Шукрона.

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Кроме того, в Ростовской области продолжает расти число детей в самыми распространёнными именами. Так, в регионе стало больше Михаилов — (109 детей за два неполных месяца), Артемов — 102, Александров — 94, Иванов — 77 и Тимофеев — 76. Безусловно и девочкам продолжают давать популярные имена: София — 94 (ребенка), Мария — 80, Анна — 77, Ева — 75 и Варвара — 70.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области умерли 115 новорожденных.

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