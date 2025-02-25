В Ростовской области «Светофор» пытался продать 171 кг тухлых консервов

Posted 25 февраля, 19:21
Published 25 февраля, 19:21
Modified 25 февраля, 19:23
Updated 25 февраля, 19:23
Во время внеплановых проверок и контрольных закупок эксперты зафиксировали ряд грубых нарушений законодательства. Это — антисанитария, оборот и хранение просроченной продукции, отсутствие сопроводительных документов, а также другие нарушения.
Были сняты с реализации полторы тонны продуктов, а на 171 килограмм консервов с истекшим сроком годности наложили арест.
В данный момент в отношении предприятия принимаются меры по привлечению к административной ответственности по десяти статьям.
Ранее в Ростовской области зафиксировали больше 90 шаурмичных, которые готовили из некачественного мяса.