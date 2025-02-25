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Posted 25 февраля, 19:21

Published 25 февраля, 19:21

Modified 25 февраля, 19:23

Updated 25 февраля, 19:23

В Ростовской области «Светофор» пытался продать 171 кг тухлых консервов

В Ростовской области «Светофор» пытался продать 171 кг тухлых консервов

25 февраля 2025, 19:21
Фото: wikipedia.org. В Ростовской области «Светофор» пытался продать 171 кг тухлых консервов
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило в магазинах «Светофор» нарушения закона по десяти статьям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время внеплановых проверок и контрольных закупок эксперты зафиксировали ряд грубых нарушений законодательства. Это — антисанитария, оборот и хранение просроченной продукции, отсутствие сопроводительных документов, а также другие нарушения.

Были сняты с реализации полторы тонны продуктов, а на 171 килограмм консервов с истекшим сроком годности наложили арест.

В данный момент в отношении предприятия принимаются меры по привлечению к административной ответственности по десяти статьям.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Роспотребнадзор#Светофор#Нарушения#Административная ответственность
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