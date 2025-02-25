В Татарстане открыт набор для службы по контракту в Африканском корпусе

Как информирует inkazan.ru, к кандидатам на службу в Африканском корпусе предъявляются жесткие требования: возраст не должен превышать 45 лет (или 55 лет для редких профессий), необходимы хорошее состояние здоровья и устойчивость к работе в жарком климате. Претендентам предстоит пройти углубленный курс подготовки, рассчитанный до трех месяцев.