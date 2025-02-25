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Posted 25 февраля, 15:02

Published 25 февраля, 15:02

Modified 25 февраля, 15:05

Updated 25 февраля, 15:05

В Татарстане открыт набор для службы по контракту в Африканском корпусе

В Татарстане открыт набор для службы по контракту в Африканском корпусе

25 февраля 2025, 15:02
Фото: 1MI.
В Татарстане стартовал прием на службу в Африканском корпусе Министерства обороны РФ.

Информацию об этом предоставил «Татар-информ» начальник казанского пункта отбора на контрактную военную службу Андрей Козлов.

Подполковник подчеркнул, что формирование этого корпуса в Татарстане — беспрецедентное событие. Пройти процедуру отбора можно будет в двух городах республики: в Казани и Набережных Челнах.

Как информирует inkazan.ru, к кандидатам на службу в Африканском корпусе предъявляются жесткие требования: возраст не должен превышать 45 лет (или 55 лет для редких профессий), необходимы хорошее состояние здоровья и устойчивость к работе в жарком климате. Претендентам предстоит пройти углубленный курс подготовки, рассчитанный до трех месяцев.

Наибольшим спросом пользуются танкисты, мотострелки, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также переводчики, свободно владеющие персидским, арабским, французским и английским языками.

Военнослужащие, поступающие на службу в Африканский корпус, будут получать ежемесячную зарплату до 250 тысяч рублей, а также единовременные выплаты, достигающие 2,5 миллиона рублей.

Помимо этого, военнослужащим будет присвоен статус участника специальной военной операции, что подразумевает предоставление соответствующих льгот. Минимальный срок действия контракта — один год.

Подробную информацию о службе по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, включая сведения о премиях, льготах и денежных выплатах, можно найти на веб-сайте heroes-tatarstan.ru или узнать по телефону 117.

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