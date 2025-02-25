В Татарстане открыт набор для службы по контракту в Африканском корпусе

Posted 25 февраля, 15:02
Published 25 февраля, 15:02
Modified 25 февраля, 15:05
Updated 25 февраля, 15:05
Информацию об этом предоставил «Татар-информ» начальник казанского пункта отбора на контрактную военную службу Андрей Козлов.
Подполковник подчеркнул, что формирование этого корпуса в Татарстане — беспрецедентное событие. Пройти процедуру отбора можно будет в двух городах республики: в Казани и Набережных Челнах.
Как информирует inkazan.ru, к кандидатам на службу в Африканском корпусе предъявляются жесткие требования: возраст не должен превышать 45 лет (или 55 лет для редких профессий), необходимы хорошее состояние здоровья и устойчивость к работе в жарком климате. Претендентам предстоит пройти углубленный курс подготовки, рассчитанный до трех месяцев.
Наибольшим спросом пользуются танкисты, мотострелки, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также переводчики, свободно владеющие персидским, арабским, французским и английским языками.
Военнослужащие, поступающие на службу в Африканский корпус, будут получать ежемесячную зарплату до 250 тысяч рублей, а также единовременные выплаты, достигающие 2,5 миллиона рублей.
Помимо этого, военнослужащим будет присвоен статус участника специальной военной операции, что подразумевает предоставление соответствующих льгот. Минимальный срок действия контракта — один год.
Подробную информацию о службе по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, включая сведения о премиях, льготах и денежных выплатах, можно найти на веб-сайте heroes-tatarstan.ru или узнать по телефону 117.