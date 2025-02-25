В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области пришлось поднять плату за детсады

Posted 25 февраля, 11:19
Published 25 февраля, 11:19
Modified 25 февраля, 11:36
Updated 25 февраля, 11:36
По данным экспертов, в регионе в январе годовой прирост цен на услуги повысился до 11,08%. Подскочила и стоимость посещения детского сада.
Эксперты объяснили, что это сделано для компенсации дошкольным организациям расходов, таких как продукты детского питания. В результате рост цен на предоставление образовательных услуг ускорился.
В целом, в начале 2025 года годовая инфляция в регионе повысилась до 9,97% (в декабре 2024-го — 9,46%), обогнав показатели по ЮФО и по стране в целом.