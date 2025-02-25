rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 11:19

Published 25 февраля, 11:19

Modified 25 февраля, 11:36

Updated 25 февраля, 11:36

Дети играют на улице

В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области пришлось поднять плату за детсады

25 февраля 2025, 11:19
Фото: Unsplash. Дети играют на улице
В Ростовской области подскочила стоимость некоторых товаров и услуг, в том числе и плата за детский сад. О причинах роста цен рассказал Центробанк.

По данным экспертов, в регионе в январе годовой прирост цен на услуги повысился до 11,08%. Подскочила и стоимость посещения детского сада.

Эксперты объяснили, что это сделано для компенсации дошкольным организациям расходов, таких как продукты детского питания. В результате рост цен на предоставление образовательных услуг ускорился.

В целом, в начале 2025 года годовая инфляция в регионе повысилась до 9,97% (в декабре 2024-го — 9,46%), обогнав показатели по ЮФО и по стране в целом.

Цетробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин
Узнать подробнее

До этого Центробанк объяснил рост цен на горючее в регионе.

Читайте также:
Центробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской областиСтало известно, где в Ростовской области сливочное масло продают подешевле всегоПлата за детский сад выросла почти на 10% в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Цены#Банк#Рост цен#Центробанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика