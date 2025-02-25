Водоканал отсудил у «Ростовской транспортной компании» долг почти 700 тыс рублей

Posted 25 февраля, 10:15
Published 25 февраля, 10:15
Modified 25 февраля, 10:17
Updated 25 февраля, 10:17
Согласно документации, предприятие «Ростовская транспортная компания» не вносила платежи за услуги по сбросу загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных норм в период с августа по декабрь 2024 года. За это время вырос долг в размере 685,5 тысячи рублей.
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать в пользу АО «Водоканал Ростова-на-Дону» всю сумму задолженности, а также возместить расходы по уплате госпошлины в 19,6 тысячи рублей.
Добавим, что в течение 10 дней должник может предоставить возражения относительно исполнения судебного приказа, а также обжаловать его.
Ранее с «Водоканала» в Ростове потребовали через суд 340 миллионов рублей за вред экологии.