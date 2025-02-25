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Posted 25 февраля, 10:15

Published 25 февраля, 10:15

Modified 25 февраля, 10:17

Updated 25 февраля, 10:17

Сток воды

Водоканал отсудил у «Ростовской транспортной компании» долг почти 700 тыс рублей

25 февраля 2025, 10:15
Фото: Pxhere. Сток воды
Арбитражный суд Ростовской области получил иск от АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Компания хочет отсудить у МУП «Ростовская транспортная компания» почти 700 миллионов рублей долга за услуги ВКХ (водопроводно-канализационное хозяйство). Решение по делу опубликовано в картотеке суда.

Согласно документации, предприятие «Ростовская транспортная компания» не вносила платежи за услуги по сбросу загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных норм в период с августа по декабрь 2024 года. За это время вырос долг в размере 685,5 тысячи рублей.

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать в пользу АО «Водоканал Ростова-на-Дону» всю сумму задолженности, а также возместить расходы по уплате госпошлины в 19,6 тысячи рублей.

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Добавим, что в течение 10 дней должник может предоставить возражения относительно исполнения судебного приказа, а также обжаловать его.

Ранее с «Водоканала» в Ростове потребовали через суд 340 миллионов рублей за вред экологии.

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