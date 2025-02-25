Водоканал отсудил у «Ростовской транспортной компании» долг почти 700 тыс рублей

Согласно документации, предприятие «Ростовская транспортная компания» не вносила платежи за услуги по сбросу загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных норм в период с августа по декабрь 2024 года. За это время вырос долг в размере 685,5 тысячи рублей.