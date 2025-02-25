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Posted 25 февраля, 09:21

Published 25 февраля, 09:21

Modified 25 февраля, 09:23

Updated 25 февраля, 09:23

ВТБ отчитался о рекордной прибыли за 2024 год и приросте клиентов

ВТБ отчитался о рекордной прибыли за 2024 год и приросте клиентов

25 февраля 2025, 09:21
Фото: ВТБ.
ВТБ в 2024 году заработал рекордные 551,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (+27,6% год к году). В IV квартале показатель вырос более чем в три раза, до 176,4 млрд руб.

Кратный рост чистой прибыли произошел в том числе на фоне реализации небанковского цифрового бизнеса, работы с заблокированными активами, а также переоценки портфеля ценных бумаг.

В декабре банку пришлось изменить тактику выполнения целевого показателя в 100 млрд рублей, так как регулятор изменил требования. Это позволило выручить от передачи заблокированных активов 21 млрд рублей вместо 100 млрд.

«Все события, которые происходили в последние недели 2024 года вынуждали нас находиться на финальном этапе эстафеты с травмированной толчковой ногой. Поэтому из-за ограниченности времени до конца года нам пришлось отказаться от четверных прыжков и сконцентрироваться на более простых элементах. Достижение годового таргета по чистой прибыли в прошлом году — это была своего рода такая дорожка ягудинских шагов, нежели сложный технический элемент», — сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Приоритеты трехлетней Стратегии ВТБ не меняются. Среди них масштабирование розницы, регионализация, технологический суверенитет, поддержка национальной экономики.

«2024 год был первым годом нашей трехлетней стратегии, и группа ВТБ перевыполнила ее показатели не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 миллиона, превысив 24,5 миллионов человек», — сказал Дмитрий Пьянов.

По среднему и малому бизнесу количество клиентов выросло до 1,67 млн предприятий и предпринимателей. Кроме того, группа ВТБ обслуживает 24 тысячи крупнейших клиентов — юридических лиц и 1,8 тысяч групп компаний, охват рынка составляет 86%. Число клиентов-инвесторов «ВТБ Мои Инвестиции» выросло до 3,6 млн человек.

Ориентир по прибыли на 2025 год — около 430 млрд рублей. Банк ожидает, что бизнес-план будет выполняться в жестких макроусловиях: прогноз по ключевой ставке — 21% на весь год.

«Для нас следующий год будет годом кредитного маневра. Мы будем целенаправленно снижать кредиты физических лиц и падение будет достигаться не какими-то административными методами, а ограничениями преимущественно в потребительском неипотечном кредитовании ПСК (полная стоимость кредита) и преимущественно ПДН (показатель долговой нагрузки). Поэтому мы ожидаем падение, превышающее 10%. Корпоративные кредиты, поскольку они имеют более выгодный с точки зрения капитала взвес, будут прирастать более 10%. Кредиты всего — мы будем ожидать прироста по нижнему уровню прогноза ЦБ (8-13%). Мы около 5-6% будем прирастать, по сути маневрируя», — сказал топ-менеджер.

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