ВТБ отчитался о рекордной прибыли за 2024 год и приросте клиентов

«Для нас следующий год будет годом кредитного маневра. Мы будем целенаправленно снижать кредиты физических лиц и падение будет достигаться не какими-то административными методами, а ограничениями преимущественно в потребительском неипотечном кредитовании ПСК (полная стоимость кредита) и преимущественно ПДН (показатель долговой нагрузки). Поэтому мы ожидаем падение, превышающее 10%. Корпоративные кредиты, поскольку они имеют более выгодный с точки зрения капитала взвес, будут прирастать более 10%. Кредиты всего — мы будем ожидать прироста по нижнему уровню прогноза ЦБ (8-13%). Мы около 5-6% будем прирастать, по сути маневрируя», — сказал топ-менеджер.