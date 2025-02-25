Жителям Ростова предложили съездить за границу за 6 тысяч рублей. И это не мошенники

Posted 25 февраля, 16:56
Published 25 февраля, 16:56
Modified 25 февраля, 19:39
Updated 25 февраля, 19:39
Автобус с автовокзала «Центральный» на улице Шолохова в Ростове отправится в Минск в пятницу, 28 февраля. Отбывает автобус рано утром, в 6.50 мск.
Пассажиры проведут в пути один день и 40 минут. Автобус прибывает в 7.30 мск 1 марта на автовокзал «Центральный» в Минске. Стоимость билета — 5880 рублей.
До этого появилась информация, что автобусный рейс собираются запустить в середине марта из Ростова в Турцию. Пассажирам придется провести в пути около двух суток. О том, во сколько обойдется жителям региона такая поездка — в материале RostovGazeta.