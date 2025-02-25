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Posted 25 февраля, 16:56

Published 25 февраля, 16:56

Modified 25 февраля, 19:39

Updated 25 февраля, 19:39

С автовокзала в Ростове запустят прямой рейс в Беларусь

Жителям Ростова предложили съездить за границу за 6 тысяч рублей. И это не мошенники

25 февраля 2025, 16:56
Фото: 1MI.

С автовокзала в Ростове запустят прямой рейс в Беларусь

С областного автобусного вокзала «Центральный» в Ростове-на-Дону через три дня запустят прямой рейс в Беларусь. Информация об этом появилась на сайте автовокзала.

Автобус с автовокзала «Центральный» на улице Шолохова в Ростове отправится в Минск в пятницу, 28 февраля. Отбывает автобус рано утром, в 6.50 мск.

Пассажиры проведут в пути один день и 40 минут. Автобус прибывает в 7.30 мск 1 марта на автовокзал «Центральный» в Минске. Стоимость билета — 5880 рублей.

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До этого появилась информация, что автобусный рейс собираются запустить в середине марта из Ростова в Турцию. Пассажирам придется провести в пути около двух суток. О том, во сколько обойдется жителям региона такая поездка — в материале RostovGazeta.

Двое суток на автобусе: из Ростова в Турцию запустят рейс с 15 марта
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