rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 17:59

Published 26 февраля, 17:59

Modified 26 февраля, 18:01

Updated 26 февраля, 18:01

Аномальные морозы до -25 градусов ворвутся в Ростовскую область в конце февраля

Аномальные морозы до -25 градусов ворвутся в Ростовскую область в конце февраля

26 февраля 2025, 17:59
Фото: 1MI. Аномальные морозы до -25 градусов ворвутся в Ростовскую область в конце февраля
Морозы до последнего хотят задержатся в Ростовской области. На днях температура воздуха упадет до -25 градусов, выпадет снег, а на дорогах появится гололед, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Так, четверг, 27 февраля, будет самым холодным днем на этой неделе. Ночью и утром ожидается снег, изморозь и гололед, а воздух охладится до -11…-25 градусов Цельсия. Днем и вечером поднимется северо-западный ветер до 6-11 метров в секунду, а столбики термометров покажут до -4…-9 градусов.

В пятницу, 28 февраля, температурный диапазон составит -1…-16 градусов Цельсия. Утром на некоторые города Ростовской области опустится туман. Ветер северный 5 — 10 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.

Мороз -30 градусов зафиксирован в Ростовской области 20 февраля
Узнать подробнее

В суббота, 1 марта, будет прохладная погода без существенных осадков. Ветер сменит свое направление на восточное и сбавит скорость до 4-9 метров в секунду. Днем температура воздуха составит до -2…-7 градусов, а ночью — до -7…-12, при прояснениях до -18 градусов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область.

Читайте также:
Метеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской областиСтало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусовНа 11 градусов ниже нормы опустится температура воздуха в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Погода#Снег#Зима#Гололед#Сильный ветер#Температура воздуха#Похолодание#Туман#Минусовые температуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика