Аномальные морозы до -25 градусов ворвутся в Ростовскую область в конце февраля

Posted 26 февраля, 17:59
Published 26 февраля, 17:59
Modified 26 февраля, 18:01
Updated 26 февраля, 18:01
Так, четверг, 27 февраля, будет самым холодным днем на этой неделе. Ночью и утром ожидается снег, изморозь и гололед, а воздух охладится до -11…-25 градусов Цельсия. Днем и вечером поднимется северо-западный ветер до 6-11 метров в секунду, а столбики термометров покажут до -4…-9 градусов.
В пятницу, 28 февраля, температурный диапазон составит -1…-16 градусов Цельсия. Утром на некоторые города Ростовской области опустится туман. Ветер северный 5 — 10 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.
В суббота, 1 марта, будет прохладная погода без существенных осадков. Ветер сменит свое направление на восточное и сбавит скорость до 4-9 метров в секунду. Днем температура воздуха составит до -2…-7 градусов, а ночью — до -7…-12, при прояснениях до -18 градусов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область.