Аномальные морозы до -25 градусов ворвутся в Ростовскую область в конце февраля

Так, четверг, 27 февраля, будет самым холодным днем на этой неделе. Ночью и утром ожидается снег, изморозь и гололед, а воздух охладится до -11…-25 градусов Цельсия. Днем и вечером поднимется северо-западный ветер до 6-11 метров в секунду, а столбики термометров покажут до -4…-9 градусов.