Автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 в Ростовской области

Транспорт столкнулся недалеко от поворота к поселку Рассвет. Подробности происшествия пока не известны — в Госавтоинспекции не прокомментировали ДТП. Суда по кадрам в telegram-канале «Это Ростов новости», больше всего досталось фургону. Его корпус смяло и разорвало как бумажный лист.