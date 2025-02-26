Автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 26 февраля, 05:41
Published 26 февраля, 05:41
Modified 26 февраля, 05:43
Updated 26 февраля, 05:43
Транспорт столкнулся недалеко от поворота к поселку Рассвет. Подробности происшествия пока не известны — в Госавтоинспекции не прокомментировали ДТП. Суда по кадрам в telegram-канале «Это Ростов новости», больше всего досталось фургону. Его корпус смяло и разорвало как бумажный лист.
На участке дороги начинает собираться пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты» к 08.00 мск, затор тянется от поселка Степного до Коноспортивного пробка. Протяженность превышает три километра.
Ранее пробка была под Шахтами из-за двух перевернувшихся грузовиков.