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Posted 26 февраля, 05:41

Published 26 февраля, 05:41

Modified 26 февраля, 05:43

Updated 26 февраля, 05:43

Автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 в Ростовской области

Автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 в Ростовской области

26 февраля 2025, 05:41
Фото: 1MI. Автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, участниками которой стали фургон и автобус. ДТП случилось ранним утром в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон».
Видео: тг Это Ростов новости. Автобус попал в страшное ДТП с фургоном на трассе М-4 в Ростовской области

Транспорт столкнулся недалеко от поворота к поселку Рассвет. Подробности происшествия пока не известны — в Госавтоинспекции не прокомментировали ДТП. Суда по кадрам в telegram-канале «Это Ростов новости», больше всего досталось фургону. Его корпус смяло и разорвало как бумажный лист.

Два грузовика перевернулись под Шахтами и собрали пробку
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На участке дороги начинает собираться пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты» к 08.00 мск, затор тянется от поселка Степного до Коноспортивного пробка. Протяженность превышает три километра.

Ранее пробка была под Шахтами из-за двух перевернувшихся грузовиков.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Автобус#Пробка#Аксайский район#Госавтоинспекция#Трасса М-4
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