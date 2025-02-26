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Posted 26 февраля, 09:42

Published 26 февраля, 09:42

Modified 26 февраля, 09:44

Updated 26 февраля, 09:44

Дефибриллятор в «скорой помощи»

«Без шанса на спасение»: мужчина умер в супермаркете в Ростове, не дождавшись скорой

26 февраля 2025, 09:42
Фото: 1MI. Дефибриллятор в «скорой помощи»

В «Пятерочке» в Александровке в Ростове умер мужчина

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Эксклюзив
Мужчина умер в магазине «Пятерочка» в Ростове, так и не дождавшись приезда автомобиля скорой помощи. Об этом RostovGazeta сообщили очевидцы.

Жительница Ростова Елена рассказывает, что зайдя вчера, 25 февраля, в «Пятерочку» на 40-летия Победы, 101, увидела лежащего на кафельном полу мужчину. Вокруг него суетились посетители и сотрудники. Мужчина лежал лицом вниз и жаловался на сильное головокружение. Говорил, что не может встать — падает, и просил вызвать скорую.

«Мы стали звонить в скорую, но там не снимали трубку. Несколько раз я набирала „103“, но так и не дозвонилась. Вызов удалось осуществить только по номеру „112“. Но и там, надо сказать, долго не отвечали», — уточняет собеседница.

По словам очевидца, прошло 20 минут. Все это время человек лежал лицом вниз на полу в магазине. Ему становилось хуже.

«Я снова позвонила в 112. Просила приехать быстрее. Сказала, что мужчина синеет и у него начались судороги. Но ответ был один — ждите, слишком мало машин и слишком много вызовов», — отмечает Елена.
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Собеседница добавляет, что в ожидании автомобиля скорой помощи стояла на улице. По ее словам, вскоре из магазина вышел охранник и сказал: «Похоже, скорая уже не нужна». По словам очевидцев, скорая приехала минут через 50, когда мужчина умер. Магазин стали закрывать, посетителей попросили выйти на улицу.

Посетитель в продуктовом
Посетитель в продуктовом. Фото: 1MI
«За это время я трижды звонила в 112, и три разных оператора мне отвечали: „Ну, а что вы хотите?“. Это что за ответ? Почему не отвечали на звонки в 103? Почему так долго ехала скорая? Мы же не в диком лесу живем! Тут до ближайшей больницы — 10 минут на такси. Если бы мы знали, сколько будет ехать скорая, то сами отвезли бы мужчину на такси в медучреждение! А так человеку не дали ни единого шанса на спасение!» — комментирует Елена.

По словам ростовчанки, очевидцы возмущались. У всех есть родственники. Всем так или иначе иногда приходится вызывать скорую помощь. А как теперь быть?

«Получается, что лучше не рассчитывать на оперативный приезд? Или при вызове нельзя говорить, что человек в сознании, иначе поставят в конец очереди?» — недоумевают люди.

На момент публикации статьи получить объяснения в Министерстве здравоохранения Ростовской области не удалось. В приемной корреспондента переадресовали по номеру пресс-службы. Но там линия постоянно была занята.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как трактором вытаскивали застрявшую на бездорожье скорую, которая то же не успела к пациенту.

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