«Без шанса на спасение»: мужчина умер в супермаркете в Ростове, не дождавшись скорой

Posted 26 февраля, 09:42
Published 26 февраля, 09:42
Modified 26 февраля, 09:44
Updated 26 февраля, 09:44
Жительница Ростова Елена рассказывает, что зайдя вчера, 25 февраля, в «Пятерочку» на 40-летия Победы, 101, увидела лежащего на кафельном полу мужчину. Вокруг него суетились посетители и сотрудники. Мужчина лежал лицом вниз и жаловался на сильное головокружение. Говорил, что не может встать — падает, и просил вызвать скорую.
«Мы стали звонить в скорую, но там не снимали трубку. Несколько раз я набирала „103“, но так и не дозвонилась. Вызов удалось осуществить только по номеру „112“. Но и там, надо сказать, долго не отвечали», — уточняет собеседница.
По словам очевидца, прошло 20 минут. Все это время человек лежал лицом вниз на полу в магазине. Ему становилось хуже.
«Я снова позвонила в 112. Просила приехать быстрее. Сказала, что мужчина синеет и у него начались судороги. Но ответ был один — ждите, слишком мало машин и слишком много вызовов», — отмечает Елена.
Собеседница добавляет, что в ожидании автомобиля скорой помощи стояла на улице. По ее словам, вскоре из магазина вышел охранник и сказал: «Похоже, скорая уже не нужна». По словам очевидцев, скорая приехала минут через 50, когда мужчина умер. Магазин стали закрывать, посетителей попросили выйти на улицу.
«За это время я трижды звонила в 112, и три разных оператора мне отвечали: „Ну, а что вы хотите?“. Это что за ответ? Почему не отвечали на звонки в 103? Почему так долго ехала скорая? Мы же не в диком лесу живем! Тут до ближайшей больницы — 10 минут на такси. Если бы мы знали, сколько будет ехать скорая, то сами отвезли бы мужчину на такси в медучреждение! А так человеку не дали ни единого шанса на спасение!» — комментирует Елена.
По словам ростовчанки, очевидцы возмущались. У всех есть родственники. Всем так или иначе иногда приходится вызывать скорую помощь. А как теперь быть?
«Получается, что лучше не рассчитывать на оперативный приезд? Или при вызове нельзя говорить, что человек в сознании, иначе поставят в конец очереди?» — недоумевают люди.
На момент публикации статьи получить объяснения в Министерстве здравоохранения Ростовской области не удалось. В приемной корреспондента переадресовали по номеру пресс-службы. Но там линия постоянно была занята.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как трактором вытаскивали застрявшую на бездорожье скорую, которая то же не успела к пациенту.