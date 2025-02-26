«Без шанса на спасение»: мужчина умер в супермаркете в Ростове, не дождавшись скорой

Жительница Ростова Елена рассказывает, что зайдя вчера, 25 февраля, в «Пятерочку» на 40-летия Победы, 101, увидела лежащего на кафельном полу мужчину. Вокруг него суетились посетители и сотрудники. Мужчина лежал лицом вниз и жаловался на сильное головокружение. Говорил, что не может встать — падает, и просил вызвать скорую.