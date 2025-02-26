«Домклик»: Ростовская область возглавила рейтинг по сроку продажи квартир на вторичке

Средний период продажи готовых квартир по всей России составляет примерно 100 дней, или почти три месяца. Для сравнения: во второй половине 2024 года продажа жилой недвижимости на вторичном рынке проходила в более короткий срок — порядка 70 — 80 дней. Эксперты связывают текущий рост показателя со стандартным спадом активности после новогодних праздников. По прогнозам специалистов «Домклик», в ближайшее время ситуация стабилизируется и срок продажи вернется к прежним 80 дням.