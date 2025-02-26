«Домклик»: Ростовская область возглавила рейтинг по сроку продажи квартир на вторичке

Posted 26 февраля, 11:25
Published 26 февраля, 11:25
Modified 26 февраля, 11:27
Updated 26 февраля, 11:27
Аналитиками учитывались сделки Сбербанка, совершенные через платформу «Домклик» в январе 2025 года.
Средний период продажи готовых квартир по всей России составляет примерно 100 дней, или почти три месяца. Для сравнения: во второй половине 2024 года продажа жилой недвижимости на вторичном рынке проходила в более короткий срок — порядка 70 — 80 дней. Эксперты связывают текущий рост показателя со стандартным спадом активности после новогодних праздников. По прогнозам специалистов «Домклик», в ближайшее время ситуация стабилизируется и срок продажи вернется к прежним 80 дням.
Эксперты подчеркивают, что Ростовская область уже длительное время демонстрирует высокие показатели скорости реализации жилой недвижимости, опережая другие субъекты РФ. Такой результат во многом объясняется привлекательной системой дисконта при продаже готовых квартир. Размер скидки на вторичное жилье в этом регионе превышает 7%, что существенно выше среднего показателя по России (6%). Для сравнения: в столичных регионах размер возможного торга остается на уровне не более 4,5%.
Второе место в рейтинге — у Республики Татарстан, где период реализации квартир на вторичном рынке составляет 79 дней. Небольшое отставание демонстрирует Нижегородская область, располагаясь на третьей позиции с показателем в 82 дня. Примечательно, что оба региона предлагают покупателям более выгодные условия сделки, предоставляя при заключении договоров купли-продажи скидки, превышающие средний показатель по России.
В число лидеров рейтинга вошли Новосибирская область, где срок реализации вторичного жилья составляет 85 дней, а также Самарская и Воронежская области — 87 дней.
Пермский и Красноярский края демонстрируют одинаковый показатель срока продажи квартир на вторичном рынке — 93 дня. Немного дольше длится процесс реализации в Свердловской области — 95 дней. В Челябинской области этот показатель составляет 105 дней, а в столичном регионе (Москве и Московской области) — 107 дней.
К регионам с самой продолжительной реализацией вторичного жилья относятся Волгоградская область (140 дней), Краснодарский край (138 дней) и Санкт-Петербург (124 дня).