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Posted 26 февраля, 09:10

Published 26 февраля, 09:10

Modified 26 февраля, 09:12

Updated 26 февраля, 09:12

Задержание подозреваемого в терактах

Дважды террорист: жителя Ростова поймали на двух поджогах и разбое

26 февраля 2025, 09:10
Фото: МВД. Задержание подозреваемого в терактах

Ростовчанин по приказу мошенника совершил разбой и два поджога

Оперативники поймали ранее судимого ростовчанина, который стал фигурантом дел о разбойном нападении и терроризма. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, мужчина следовал инструкции мошенника, который по телефону представился сотрудником ФСБ. Ростовчанину сказали, что его персональные данные похищены преступниками. Для их изобличения ему якобы нужно было выполнить четыре задания.

Первое поручение — оформить кредит в размере 300 тысяч рублей. Когда ростовчанину отказали в выдаче средств, собеседник сказал ему приобрести пистолет и совершить нападение на офис. Там под угрозой оружия работник организации отдал 87 тысяч рублей.

Видео: МВД. Задержание подозреваемого в терактах

После этого ростовчанину поручили устроить поджог заправочной станции. Мужчина выполнил задание: поджег бензоколонку и скрылся. Видеозапись с камеры видеонаблюдения можно посмотреть в материале RostovGazeta.

Четвертым заданием стал поджог ворот административных зданий. Выполнение поручения мужчина снимал на камеру.

В итоге на него возбудили два дела по признакам террористического акта и разбоя. Ростовчанину избрали заключение под стражу.

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