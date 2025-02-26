Дважды террорист: жителя Ростова поймали на двух поджогах и разбое

Первое поручение — оформить кредит в размере 300 тысяч рублей. Когда ростовчанину отказали в выдаче средств, собеседник сказал ему приобрести пистолет и совершить нападение на офис. Там под угрозой оружия работник организации отдал 87 тысяч рублей.