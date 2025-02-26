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Posted 26 февраля, 12:28

Published 26 февраля, 12:28

Modified 26 февраля, 22:05

Updated 26 февраля, 22:05

Солнечная погода в Ростове

Это весна и долой пуховики? До +7 потеплеет в начале марта в Ростовской области

26 февраля 2025, 12:28
Фото: rostovgazeta.ru. Солнечная погода в Ростове

Морозы отступят в Ростовской области с началом марта

Долгожданное тепло накроет Ростов-на-Дону в первой половине марта, следует из прогноза синоптиков.

Согласно данным портала Gismeteo, последний морозный день в Ростове ожидается 1 марта. Тогда столбики термометров опустятся до -12 в ночные часы, а днем — не поднимутся выше -2 градусов. На следующий день температура постепенно начнет повышаться.

Так, 2 марта столбики термометров поднимутся выше нуля и покажут +1 градус, но ночью на город снова опустится мороз до -7.

6 и 7 марта в Ростове будут идти дожди с мокрым снегом. Осадки прекратятся в праздничный день, 8 марта.

На протяжении следующих суток, в воскресенье, солнце наконец-таки выглянет из-за облаков, а воздух прогреется до +7. 10 и 11 марта в Ростове снова пройдет мокрый снег.

До четверга, 13 марта, температура будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ночи при этом по-прежнему будут морозными.

Только в начале суток 14 марта, в пятницу, температура станет положительной — в ночные часы столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а днем — до +6. С этого дня снижение температуры ниже нуля не ожидается.

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До этого RostovGazeta рассказала ростовчанам, какая погода ждёт их в конце февраля.

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