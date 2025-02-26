Это весна и долой пуховики? До +7 потеплеет в начале марта в Ростовской области

Posted 26 февраля, 12:28
Published 26 февраля, 12:28
Modified 26 февраля, 22:05
Updated 26 февраля, 22:05
Согласно данным портала Gismeteo, последний морозный день в Ростове ожидается 1 марта. Тогда столбики термометров опустятся до -12 в ночные часы, а днем — не поднимутся выше -2 градусов. На следующий день температура постепенно начнет повышаться.
Так, 2 марта столбики термометров поднимутся выше нуля и покажут +1 градус, но ночью на город снова опустится мороз до -7.
6 и 7 марта в Ростове будут идти дожди с мокрым снегом. Осадки прекратятся в праздничный день, 8 марта.
На протяжении следующих суток, в воскресенье, солнце наконец-таки выглянет из-за облаков, а воздух прогреется до +7. 10 и 11 марта в Ростове снова пройдет мокрый снег.
До четверга, 13 марта, температура будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ночи при этом по-прежнему будут морозными.
Только в начале суток 14 марта, в пятницу, температура станет положительной — в ночные часы столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а днем — до +6. С этого дня снижение температуры ниже нуля не ожидается.