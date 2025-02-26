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Posted 26 февраля, 19:21

Published 26 февраля, 19:21

Modified 26 февраля, 19:23

Updated 26 февраля, 19:23

Глава УФНС Ростовской области пойдет под суд по делу о покупке диссертации

Глава УФНС Ростовской области пойдет под суд по делу о покупке диссертации

26 февраля 2025, 19:21
Фото: 1MI. Глава УФНС Ростовской области пойдет под суд по делу о покупке диссертации
Главный налоговик Ростовской области Андрей Мосиенко предстанет перед судом. Главу регионального управления ФНС подозревают в коррупции.

Андрея Мосиенко задержали в июне 2024 года. Как сообщала RostovGazeta, силовики вышли на него в рамках скандального дела в Воронеже о взятках за защиту диссертаций. В коррупции подозревали ректора ВГУ (прим. — Воронежский госуниверситет) Дмитрия Ендовицкого.

Правоохранители заметили крупные переводы денег (250 и 350 тысяч рублей) и вышли на след ростовских налоговиков: главу УФНС по региону Андрея Мосиенко и начальника ИФНС №25 Тиграна Додохяна. Оказалось, именно в ВГУ они защищали кандидатские диссертации. Следствие считает, что переводы могли быть взяткой за успешную защиту.

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В отношении налоговиков возбудили уголовное дело по статье о даче крупной взятке. Мосиенко спустя пару дней отпустили под подписку о невыезде.

Еще одной подозреваемой стала завкафедрой РГЭУ (прим. — Ростовский государственный экономический университет) Анжелика Мусаелян. Предположительно, она выступала в роли посредника.

Теперь региональный Следком по Воронежской области завершил расследование и передал дело в Ленинский районный суд Воронежа. По информации «Коммерсанта Черноземье», фигуранты признали свою вину. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных взысканий суд арестовал имущество обвиняемых на общую сумму свыше 32,3 млн руб.

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