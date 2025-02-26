Глава УФНС Ростовской области пойдет под суд по делу о покупке диссертации

Posted 26 февраля, 19:21
Published 26 февраля, 19:21
Modified 26 февраля, 19:23
Updated 26 февраля, 19:23
Андрея Мосиенко задержали в июне 2024 года. Как сообщала RostovGazeta, силовики вышли на него в рамках скандального дела в Воронеже о взятках за защиту диссертаций. В коррупции подозревали ректора ВГУ (прим. — Воронежский госуниверситет) Дмитрия Ендовицкого.
Правоохранители заметили крупные переводы денег (250 и 350 тысяч рублей) и вышли на след ростовских налоговиков: главу УФНС по региону Андрея Мосиенко и начальника ИФНС №25 Тиграна Додохяна. Оказалось, именно в ВГУ они защищали кандидатские диссертации. Следствие считает, что переводы могли быть взяткой за успешную защиту.
В отношении налоговиков возбудили уголовное дело по статье о даче крупной взятке. Мосиенко спустя пару дней отпустили под подписку о невыезде.
Еще одной подозреваемой стала завкафедрой РГЭУ (прим. — Ростовский государственный экономический университет) Анжелика Мусаелян. Предположительно, она выступала в роли посредника.
Теперь региональный Следком по Воронежской области завершил расследование и передал дело в Ленинский районный суд Воронежа. По информации «Коммерсанта Черноземье», фигуранты признали свою вину. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных взысканий суд арестовал имущество обвиняемых на общую сумму свыше 32,3 млн руб.