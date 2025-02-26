Глава УФНС Ростовской области пойдет под суд по делу о покупке диссертации

Правоохранители заметили крупные переводы денег (250 и 350 тысяч рублей) и вышли на след ростовских налоговиков: главу УФНС по региону Андрея Мосиенко и начальника ИФНС №25 Тиграна Додохяна. Оказалось, именно в ВГУ они защищали кандидатские диссертации. Следствие считает, что переводы могли быть взяткой за успешную защиту.