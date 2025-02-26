«Холодно стоять на остановке по 40 минут»: ростовчане недовольны работой автобусов

Также проверка прошла во вторник, 25 февраля. Под нее попали автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81. Специалисты оценили работу в час пик, с 18.00 до 20.00 мск, на остановках улицы Д. Петрова и переулка Белоусова, заполненность салона, интервал движения и техсостояние подвижного состава. Только за эту проверку было выявлено 15 нарушений: неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов.