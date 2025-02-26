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Posted 26 февраля, 16:30

Published 26 февраля, 16:30

Modified 27 февраля, 05:00

Updated 27 февраля, 05:00

«Холодно стоять на остановке по 40 минут»: ростовчане недовольны работой автобусов

«Холодно стоять на остановке по 40 минут»: ростовчане недовольны работой автобусов

26 февраля 2025, 16:30
Фото: 1MI. «Холодно стоять на остановке по 40 минут»: ростовчане недовольны работой автобусов

Жители Ростова-на-Дону массово жалуются на отсутствие автобусов вечером

И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил провести внеплановые проверки и разобраться в причинах отсутствия автобусов в вечернее время после массовых жалоб горожан.

В личном телеграм-канале Скрябин написал, что продолжает получать сообщения о плохой работе общественного транспорта вечером. В связи с этим на прошлой неделе было проведено четыре проверки, которые позволили выявить 11 нарушений условий муниципальных контрактов.

Также проверка прошла во вторник, 25 февраля. Под нее попали автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81. Специалисты оценили работу в час пик, с 18.00 до 20.00 мск, на остановках улицы Д. Петрова и переулка Белоусова, заполненность салона, интервал движения и техсостояние подвижного состава. Только за эту проверку было выявлено 15 нарушений: неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов.

«Контрольные рейды в отдаленных от центра районах города с участием руководителей транспортных предприятий продолжатся», — написал Скрябин.

Однако жители Ростова-на-Дону считают, что проверки не помогали раньше и ничего не поменяют сейчас: «Проверки проводились и раньше и много. Только толку от них не было».

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«Маршрут №21 просто ужасен. Маленькие автобусы, всегда переполненные, вечером и утром не дождешься, альтернативы нет».

«Перевозчику неинтересны эти маршруты из-за пробок систематических. Ему проще штраф за невыпуск автобуса на линию заплатить.

«Автобусов № 40, 73, 74 и 16а после 20.00 не дождешься. Холодно стоять на остановке по 40 минут, в ожидания транспорта после работы. Я как белка в колесе бегаю по 3 разным остановкам на Фартуне в поисках на чем уехать до ЖК Западная Резиденция».

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области не хватает более 200 автобусов.

Сталкивались ли вы с плохой работой общественного транспорта в Ростове вечером?
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