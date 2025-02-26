Итоги среды: в Ростовской области крепчают морозы, а глава Минфина осталась в СИЗО

Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что оперативники поймали жителя Ростова-на-Дону, который ранее уже был судим. В этот раз он стал фигурантом дела о разбойном нападении и терроризме. Известно, что мужчиной связались мошенники под видом сотрудников ФСБ и сообщили о том, что его персональные данные похищены злоумышленниками. И чтобы их вернуть, нужно якобы выполнить четыре задания.