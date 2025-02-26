Итоги среды: в Ростовской области крепчают морозы, а глава Минфина осталась в СИЗО

Posted 26 февраля, 16:04
Published 26 февраля, 16:04
Modified 26 февраля, 16:06
Updated 26 февраля, 16:06
По информации федеральных СМИ, замгубернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова написала жалобу на решение Ленинского районного суда Ростова об избрании меры пресечения и через адвоката направила ее в суд. Однако глава Минфина получила по ней лишь отказ.
Ранее Лилия Федотова пыталась другим способом не попасть в СИЗО. Она призналась, что боится умереть в следственном изоляторе. Защита чиновницы подготовила справки о состоянии ее здоровья и доказательство того, что она страдает однотогенным гайморитом. Однако смягчить меру пресечения на домашний арест и тогда не удалось.
Напомним, Федотову подозревают в превышении должностных полномочий (пункт В части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, она одобрила кредит для региона под слишком большой процент и без достаточных оснований для этого. Ущерб от ее действий оценивают в 1,9 миллиарда рублей. При этом вину Лилия Федотова не признает.
Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что оперативники поймали жителя Ростова-на-Дону, который ранее уже был судим. В этот раз он стал фигурантом дела о разбойном нападении и терроризме. Известно, что мужчиной связались мошенники под видом сотрудников ФСБ и сообщили о том, что его персональные данные похищены злоумышленниками. И чтобы их вернуть, нужно якобы выполнить четыре задания.
Первое — оформить кредит в МФО на 300 тысяч рублей. Однако мужчине отказали в выдаче средств. Тогда куратор и придумал второе задание — купить пистолет и напасть на офис микрозайма. Под угрозой оружия работник организации отдал 87 тысяч рублей. Третье — устроить поджог заправочной станции, а четвертое — поджог ворот административных зданий. Выполнение поручения мужчина снимал на камеру.
Как итог на него возбудили два уголовных дела по признакам террористического акта и разбоя. Ростовчанина заключили под стражу.
В период с 26 февраля по 2 марта температура воздуха в Ростовской области опустится ниже нормы на 7- 11 градусов. В эти дни столбики термометров могут показать -19…-22 градуса Цельсия.
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура также понизится в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии и Адыгее. А в Краснодарском крае отклонение от нормы может достигнуть сразу 14 градусов.