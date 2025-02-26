Из-за сильных морозов на севере Ростовской области закрывают школы

По данным из открытых источников, это не все общеобразовательные учреждения в городе. Вероятно, система отопления перестала справляться только в двух учебных заведениях с наступлением холодов. Как сообщала RostovGazeta, за последние несколько дней именно в Красном Сулине похолодало до -26 градусов.