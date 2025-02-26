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Posted 26 февраля, 18:39

Published 26 февраля, 18:39

Modified 26 февраля, 18:41

Updated 26 февраля, 18:41

Из-за сильных морозов на севере Ростовской области закрывают школы

Из-за сильных морозов на севере Ростовской области закрывают школы

26 февраля 2025, 18:39
Фото: 1MI. Из-за сильных морозов на севере Ростовской области закрывают школы
В Ростовской области начали закрывать школы из-за крепких морозов до -20 градусов и ниже. Об этом стало известно 26 февраля.

Пока что появилась информация только об учебных заведениях в Красном Сулине. По информации местного telegram-канала со ссылкой на районную администрацию, там не работают школы №2 и №8. Учеников отправили на дистанционное обучение до 5 марта.

— Такое решение было принято по требованию прокуратуры из-за холода в классах, — уточняется в посте.

Официально на сайте администрации района пока не объявляли о переходе на дистанционку.

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В комментариях местные жители подтвердили, что в некоторых школах действительно очень холодно.

— Холодно не только на третьем этаже. Сегодня в классе именно у учеников 8-й школы +12 градусов было. Для меня как родителя, лучше пусть дома посидят, чем потом болеют, — говорит одна из мам.

По данным из открытых источников, это не все общеобразовательные учреждения в городе. Вероятно, система отопления перестала справляться только в двух учебных заведениях с наступлением холодов. Как сообщала RostovGazeta, за последние несколько дней именно в Красном Сулине похолодало до -26 градусов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Школа#Дети#Дистанционное обучение
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