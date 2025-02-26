Из-за сильных морозов на севере Ростовской области закрывают школы

Posted 26 февраля, 18:39
Published 26 февраля, 18:39
Modified 26 февраля, 18:41
Updated 26 февраля, 18:41
Пока что появилась информация только об учебных заведениях в Красном Сулине. По информации местного telegram-канала со ссылкой на районную администрацию, там не работают школы №2 и №8. Учеников отправили на дистанционное обучение до 5 марта.
— Такое решение было принято по требованию прокуратуры из-за холода в классах, — уточняется в посте.
Официально на сайте администрации района пока не объявляли о переходе на дистанционку.
В комментариях местные жители подтвердили, что в некоторых школах действительно очень холодно.
— Холодно не только на третьем этаже. Сегодня в классе именно у учеников 8-й школы +12 градусов было. Для меня как родителя, лучше пусть дома посидят, чем потом болеют, — говорит одна из мам.
По данным из открытых источников, это не все общеобразовательные учреждения в городе. Вероятно, система отопления перестала справляться только в двух учебных заведениях с наступлением холодов. Как сообщала RostovGazeta, за последние несколько дней именно в Красном Сулине похолодало до -26 градусов.