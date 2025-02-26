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Posted 26 февраля, 05:12

Published 26 февраля, 05:12

Modified 26 февраля, 05:12

Updated 26 февраля, 05:12

Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область

Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область

26 февраля 2025, 05:12
Фото: Изображение Midjourney. Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область
В конце февраля Ростовскую область накроют геомагнитные бури. Скачок возмущения магнитосферы Земли произойдет вечером 27 февраля и продлится еще почти двое суток.

По данным сайта time-in, в период с 21.00 мск 27 февраля до полуночи 28-го глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов (Kp=5). Это значение приравнивается к слабой буре (уровень бури G1). На том же уровне возмущение магнитосферы останется до вечера 1 марта. После 21.00 мск индекс Kp будет равен 2, что уже не является бурей.

Череда магнитных бурь G1 началась в Ростовской области 16 февраля
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Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область
Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область. Фото: time-in.ru

Ранее стало известно, что на Солнце произошли мощные вспышки. Они могут привести к перебоям в работе раидиосигнала и затяжным магнитным бурям.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Магнитные бури#Геомагнитные бури#Вспышки на Солнце
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