Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область

По данным сайта time-in, в период с 21.00 мск 27 февраля до полуночи 28-го глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов (Kp=5). Это значение приравнивается к слабой буре (уровень бури G1). На том же уровне возмущение магнитосферы останется до вечера 1 марта. После 21.00 мск индекс Kp будет равен 2, что уже не является бурей.