Магнитные бури на двое суток накроют Ростовскую область

Posted 26 февраля, 05:12
Published 26 февраля, 05:12
Modified 26 февраля, 05:12
Updated 26 февраля, 05:12
По данным сайта time-in, в период с 21.00 мск 27 февраля до полуночи 28-го глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов (Kp=5). Это значение приравнивается к слабой буре (уровень бури G1). На том же уровне возмущение магнитосферы останется до вечера 1 марта. После 21.00 мск индекс Kp будет равен 2, что уже не является бурей.
Ранее стало известно, что на Солнце произошли мощные вспышки. Они могут привести к перебоям в работе раидиосигнала и затяжным магнитным бурям.