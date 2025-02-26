Мороз до -23 градусов ударит по Ростовской области

Вероятно, самые сильные морозы будут на севере региона. К этой части Дона относятся Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Миллеровский, Чертковский районы. В остальных муниципалитетах похолодает максимум до -14 градусов, при прояснениях — до -19.