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Posted 26 февраля, 13:12

Published 26 февраля, 13:12

Modified 26 февраля, 13:14

Updated 26 февраля, 13:14

Автомобиль в пробке

Оборванная трамвайная сеть вызвала большую пробку в центре Ростова-на-Дону

26 февраля 2025, 13:12
Фото: Pxhere. Автомобиль в пробке
На пересечении улицы Красноармейской и переулка Крепостного в Ростове-на-Дону оборвалась трамвайная контактная сеть. В связи с этим автомобили не могут проехать по участку дороги. В центре начала расти пробка, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Очевидцы рассказали телеграм-каналу «Ростов Главный», что инцидент произошел около 14.00 мск на пересечении улицы Красноармейской и переулка Крепостного в Ростове-на-Дону. Там посередине проезжей части лежит трамвайная контактная сеть и большое количество запчастей и деталей. Транспортные средства стараются объезжать провода, поэтому по всему перекрестку образовался затор.

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Оборванная трамвайная сеть вызвала большую пробку в центре Ростова-на-Дону
Оборванная трамвайная сеть вызвала большую пробку в центре Ростова-на-Дону. Фото: Яндекс. Карты

По данным сервиса, автомобили стоят по переулку Крепостному на участке от переулка Трамвайщиков до улицы Красноармейской. По самой Красноармейской на отрезке от здания №262/122 до №222, а также по Кировскому проспекту от Пушкинской до улицы Города Волос. Общая длина парализованного участка составляет примерно 1,46 километра.

Ростовчане пишут, что линию снес водитель большого авто: «Какой-то негабарит проехал».

До этого RostovGazeta рассказала о том, что водитель автомобиля марки LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов.

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