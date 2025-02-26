Оборванная трамвайная сеть вызвала большую пробку в центре Ростова-на-Дону

По данным сервиса, автомобили стоят по переулку Крепостному на участке от переулка Трамвайщиков до улицы Красноармейской. По самой Красноармейской на отрезке от здания №262/122 до №222, а также по Кировскому проспекту от Пушкинской до улицы Города Волос. Общая длина парализованного участка составляет примерно 1,46 километра.