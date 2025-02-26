Оборванная трамвайная сеть вызвала большую пробку в центре Ростова-на-Дону

Posted 26 февраля, 13:12
Published 26 февраля, 13:12
Modified 26 февраля, 13:14
Updated 26 февраля, 13:14
Очевидцы рассказали телеграм-каналу «Ростов Главный», что инцидент произошел около 14.00 мск на пересечении улицы Красноармейской и переулка Крепостного в Ростове-на-Дону. Там посередине проезжей части лежит трамвайная контактная сеть и большое количество запчастей и деталей. Транспортные средства стараются объезжать провода, поэтому по всему перекрестку образовался затор.
По данным сервиса, автомобили стоят по переулку Крепостному на участке от переулка Трамвайщиков до улицы Красноармейской. По самой Красноармейской на отрезке от здания №262/122 до №222, а также по Кировскому проспекту от Пушкинской до улицы Города Волос. Общая длина парализованного участка составляет примерно 1,46 километра.
Ростовчане пишут, что линию снес водитель большого авто: «Какой-то негабарит проехал».
До этого RostovGazeta рассказала о том, что водитель автомобиля марки LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов.