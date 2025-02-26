Пахлава по-нахичевански: краевед Багдыков раскрыл уникальный рецепт донских армян

Собирается пахлава очень просто. Тесто делим на две части. Очень тонко раскатывать не требуется. Рецепт рассчитан на довольно большой противень − диаметром около 40 см. Итак, на один пласт теста выкладываем сразу всю начинку и накрываем другим. Сверху делаем традиционные надрезы в виде ромбиков, но до самого низа не прорезаем! Смазываем желтком и украшаем половинками орехов. Выпекаем при температуре 200 градусов до румяности. За 10 минут до готовности достаем из духовки, смазываем жидким (или растопленным) медом, возвращаем допекаться. В общей сложности пахлава выпекается 45−60 минут, в зависимости от вашей духовки.