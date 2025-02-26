Пахлава по-нахичевански: краевед Багдыков раскрыл уникальный рецепт донских армян

Posted 26 февраля, 15:25
Published 26 февраля, 15:25
Modified 26 февраля, 15:27
Updated 26 февраля, 15:27
Считается, что пахлавой лакомились еще в Византийской и Римской империях. В Интернете можно прочитать о том, что самый ранний известный нам кулинарный рецепт, напоминающий пахлаву, относится ко II веку до нашей эры.
Речь о рецепте сладкого древнеримского пирога «плацинда». Дошел он до нас из труда древнеримского политика и писателя Марка Порция Катона Старшего «О земледелии» (160 г. до н. э.). Вот оригинальный рецепт, приведенный Катоном:
«Сформируйте плацинду следующим образом: расстелите один слой тракты (раскатанное тесто для выпечки). Затем покройте смесью [сыра и меда] из ступки. Поверх расстелите еще один слой тракты, затем слой начинки, и продолжайте так, пока весь сыр и весь мед не будут израсходованы. Закончив слоем тракты… поместите плацинду в духовку и накройте ее разогретой крышкой… Готовую плацинду полейте медом».
Многие историки до сих пор спорят, является ли этот рецепт собственно римским или заимствован у греков. Я же считаю, что это неважно. Ведь до нас дошло очень вкусное блюдо. И каждый народ вносил в рецепт его приготовления свои неповторимые особенности.
Были такие особенности приготовления пахлавы, разумеется, и у армян, в том числе и нахичеванских.
Помню, как я радовался, когда мама готовила пахлаву к праздникам. Ведь это было невероятно вкусно.
В этой связи хочу поблагодарить мамину коллегу и друга семьи Елену Ивановну Фадееву. Именно она смогла воссоздать многие рецепты моей мамы, записать их и передать мне. Большое спасибо ей за это!
Передала Елена Ивановна мне и рецепт пахлавы по-нахичевански от Галины Николаевны (Нагапетовны) Багдыковой.
Муку перетираем с маслом в крошку, добавляем желтки, хорошо перемешиваем. Затем вводим соду, погашенную уксусом, и сметану. Тесто вымешиваем и убираем в холодильник минимум на 30 минут.
Пока оно отдыхает, готовим начинку − измельчаем орехи (можно вручную, можно в блендере), смешиваем с сахаром и белками. Белки взбивать не надо.
Для теста берется:
4 стакана муки
400 г сливочного масла
4 желтка
1 банка сметаны (300 г)
1 ч. л. соды + 1 ст. л. уксуса
Для начинки:
2 стакана орехов
2 стакана сахара
4 белка
Собирается пахлава очень просто. Тесто делим на две части. Очень тонко раскатывать не требуется. Рецепт рассчитан на довольно большой противень − диаметром около 40 см. Итак, на один пласт теста выкладываем сразу всю начинку и накрываем другим. Сверху делаем традиционные надрезы в виде ромбиков, но до самого низа не прорезаем! Смазываем желтком и украшаем половинками орехов. Выпекаем при температуре 200 градусов до румяности. За 10 минут до готовности достаем из духовки, смазываем жидким (или растопленным) медом, возвращаем допекаться. В общей сложности пахлава выпекается 45−60 минут, в зависимости от вашей духовки.
Именно так, со слов Елены Ивановны Фадеевой, готовила пахлаву моя мама. Я же могу засвидетельствовать, как человек, который все это ел, что вкуснее и слаще блюда трудно найти.