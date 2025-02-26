Препарат от ожирения и диабета производят в Российской Федерации

В связи с повсеместным распространением ожирения и диабета наблюдается повышенный интерес к передовым методам терапии. Спрос влечет повышение цен. Для того, чтобы возможность приобретения этих лекарств была у всех, кто в них нуждается, требуется государственное регулирования ценообразования. Это вопрос государственной важности, поскольку предотвращение лишнего веса является профилактикой множества заболеваний, требующих значительных финансовых ресурсов. Это в интересах не только граждан, но и государства, поскольку может привести к сокращению расходов Фонда обязательного медицинского страхования. Здоровые сотрудники — ценный актив для предприятий, так как они более продуктивны и реже берут больничные.