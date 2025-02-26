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Posted 26 февраля, 15:05

Published 26 февраля, 15:05

Modified 26 февраля, 15:27

Updated 26 февраля, 15:27

Препарат от ожирения и диабета производят в Российской Федерации

Препарат от ожирения и диабета производят в Российской Федерации

26 февраля 2025, 15:05
Фото: 1MI.
Перечень медикаментов на основе семаглутида расширяется во всем мире. В России компания «Промомед» наладила выпуск препарата «Велгия», который представляет собой аналог зарубежных средств, предназначенных для диабетиков и лиц с избыточным весом.

Стремление к похудению набирает обороты — даже сторонники бодипозитива теперь подчеркивают важность поддержания веса в пределах нормы, сообщает 56orb.ru. Истоки современного бодипозитива лежат в американском движении за права людей с лишним весом, возникшем в 60-х годах прошлого века. К началу 2000-х это движение вошло в поп-культуру, активно освещалось в средствах массовой информации и соцсетях. Многие черпали мотивацию в рассказах и фотографиях блогеров, которые продвигали идею бодипозитива.

Ситуация изменилась, когда на рынке появился препарат «Оземпик». В основе этого средства — семаглутид, изначально его производили для лечения диабета второго типа. Однако позже выяснилось, что он также способствует снижению веса. Многие знаменитости начали его применять. Сначала они скрывали это от общественности, а позже начали заявлять о его действии открыто.

В связи с повсеместным распространением ожирения и диабета наблюдается повышенный интерес к передовым методам терапии. Спрос влечет повышение цен. Для того, чтобы возможность приобретения этих лекарств была у всех, кто в них нуждается, требуется государственное регулирования ценообразования. Это вопрос государственной важности, поскольку предотвращение лишнего веса является профилактикой множества заболеваний, требующих значительных финансовых ресурсов. Это в интересах не только граждан, но и государства, поскольку может привести к сокращению расходов Фонда обязательного медицинского страхования. Здоровые сотрудники — ценный актив для предприятий, так как они более продуктивны и реже берут больничные.

В связи с этим налаживание производства собственных медикаментов на основе семаглутида в России — важный шаг к улучшению здоровья населения и повышению уровня жизни. Расширение доступности лекарств от ожирения может способствовать снижению смертности от болезней сердца и сосудов и некоторых онкологических заболеваний. Кроме того, в ходе последних исследований было зафиксировано, что использование лекарств на основе семаглутида помогает пациентам бросить курить и предотвратить развитие алкогольной и наркотической зависимости.

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