Ростовчане назвали идеальный размер пенсии

Напомним, с 1 февраля 2025 года пенсии для пожилых ростовчан были проиндексированы. Они выросли на 9,5% в связи с инфляцией, которая была зафиксирована в 2024 году. После индексации пенсия в среднем достигла почти 22,7 тысячи рублей