Ростовчане назвали идеальный размер пенсии

Posted 26 февраля, 08:26
Published 26 февраля, 08:26
Modified 26 февраля, 08:28
Updated 26 февраля, 08:28
Напомним, с 1 февраля 2025 года пенсии для пожилых ростовчан были проиндексированы. Они выросли на 9,5% в связи с инфляцией, которая была зафиксирована в 2024 году. После индексации пенсия в среднем достигла почти 22,7 тысячи рублей
Согласно данным сервиса по поиску работы Superjob, самые высокие запросы на пенсию зафиксировали у москвичей и петербуржцев — 52,4 и 51,7 тысяч рублей соответственно. Ростов расположился на пятом месте после Хабаровска и Тюмени.
В среднем ростовчане хотят пенсию в размере 49,6 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем актуальная средняя пенсионная выплата. Самые низкие запросы зафиксировали в Астрахани — 45,2 тысячи рублей.
При этом требования ростовчан к пенсии повышаются с каждым годом. Так, в июне 2024 года запросы горожан составляли 48,2 тысяч рублей, а в декабре 2023-го — 47,7 тысяч рублей.