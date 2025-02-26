rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 08:26

Published 26 февраля, 08:26

Modified 26 февраля, 08:28

Updated 26 февраля, 08:28

Танцевальная вечеринка

Ростовчане назвали идеальный размер пенсии

26 февраля 2025, 08:26
Фото: Unsplash. Танцевальная вечеринка
В феврале 2025 года ростовчане захотели пенсию в размере 49,6 тысяч рублей. Это стало известно по итогам опроса горожан.

Напомним, с 1 февраля 2025 года пенсии для пожилых ростовчан были проиндексированы. Они выросли на 9,5% в связи с инфляцией, которая была зафиксирована в 2024 году. После индексации пенсия в среднем достигла почти 22,7 тысячи рублей

Согласно данным сервиса по поиску работы Superjob, самые высокие запросы на пенсию зафиксировали у москвичей и петербуржцев — 52,4 и 51,7 тысяч рублей соответственно. Ростов расположился на пятом месте после Хабаровска и Тюмени.

В среднем ростовчане хотят пенсию в размере 49,6 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем актуальная средняя пенсионная выплата. Самые низкие запросы зафиксировали в Астрахани — 45,2 тысячи рублей.

При этом требования ростовчан к пенсии повышаются с каждым годом. Так, в июне 2024 года запросы горожан составляли 48,2 тысяч рублей, а в декабре 2023-го — 47,7 тысяч рублей.

С 1 марта вырастет размер социальных выплат: кого это коснется и на сколько повысят
Узнать подробнее
Читайте также:
Цетробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензинЖители Ростовской области стали реже жениться и разводитьсяБанки стали массово отказывать в кредитных картах жителям Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пенсия#Инфляция#Статистика#Опрос#Аналитики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика