Скоро дойдет до 82 рублей: стоимость бензина в Ростовской области выросла еще больше

Posted 26 февраля, 17:12
Published 26 февраля, 17:12
Modified 27 февраля, 05:31
Updated 27 февраля, 05:31
Согласно последним сведениям, средняя цена автомобильного бензина в Ростовской области достигла 60,30 рубля за литр. Это всего на две копейки больше по сравнению с предыдущим ценником. Если говорить об АИ-92, то он подорожал также на две копейки — до 56,15 рубля.
Литр горючего марки АИ-95 теперь можно приобрести в среднем за 62,38 рубля. Прирост составил только две копейки. Бензин АИ-98 разливают на заправочный станциях в среднем за 81,63 рубля, что на шесть копеек больше, чем на прошлой неделе.
Дизельное топливо автомобилистам теперь будет обходиться на три копейки дороже — 66,25 рублей.
До этого RostovGazeta узнала, почему в Ростовской области такой дорогой бензин. Подробный ответ Центробанка ищите в нашем материале.