Скоро дойдет до 82 рублей: стоимость бензина в Ростовской области выросла еще больше

Согласно последним сведениям, средняя цена автомобильного бензина в Ростовской области достигла 60,30 рубля за литр. Это всего на две копейки больше по сравнению с предыдущим ценником. Если говорить об АИ-92, то он подорожал также на две копейки — до 56,15 рубля.