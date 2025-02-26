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Posted 26 февраля, 17:12

Published 26 февраля, 17:12

Modified 27 февраля, 05:31

Updated 27 февраля, 05:31

Скоро дойдет до 82 рублей: стоимость бензина в Ростовской области выросла еще больше

Скоро дойдет до 82 рублей: стоимость бензина в Ростовской области выросла еще больше

26 февраля 2025, 17:12
Фото: 1MI. Скоро дойдет до 82 рублей: стоимость бензина в Ростовской области выросла еще больше

Росстат опубликовал цены на бензин и дизтопливо в Ростовской области

За период со вторника, 18 февраля, до понедельника, 24 февраля, в Ростовской области выросла средняя стоимость литра автомобильного бензина. Подробные ценники обнародовал Росстат.

Согласно последним сведениям, средняя цена автомобильного бензина в Ростовской области достигла 60,30 рубля за литр. Это всего на две копейки больше по сравнению с предыдущим ценником. Если говорить об АИ-92, то он подорожал также на две копейки — до 56,15 рубля.

Литр горючего марки АИ-95 теперь можно приобрести в среднем за 62,38 рубля. Прирост составил только две копейки. Бензин АИ-98 разливают на заправочный станциях в среднем за 81,63 рубля, что на шесть копеек больше, чем на прошлой неделе.

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Дизельное топливо автомобилистам теперь будет обходиться на три копейки дороже — 66,25 рублей.

До этого RostovGazeta узнала, почему в Ростовской области такой дорогой бензин. Подробный ответ Центробанка ищите в нашем материале.

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