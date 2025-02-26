Следователя осудили в Ростове за слив информации из базы данных МВД России

Posted 26 февраля, 09:41
Published 26 февраля, 09:41
Modified 26 февраля, 09:43
Updated 26 февраля, 09:43
Как сообщает УФСБ по Ростовской области, Николай Орлов проверял людей по специализированном информационным массивам МВД. Однако информация нужна ему понадобилась не для работы, а в интересах одной коммерческой организации. При этом у следователя якобы был корыстный интерес. Вероятно, сотрудник полиции пробивал по базе конкретных граждан и получал за это какое-то вознаграждение. В силовом ведомстве не уточнили, что именно узнавал сотрудник МВД и для чего конкретно сливал эту информацию.
Вскоре противоправную деятельность правоохранителя вскрыли и задокументировали. В отношении него возбудили уголовное дело, в рамках которого Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор. Николая Орлова осудили на полтора года условного срока.
Ранее RostovGazeta сообщала о задержании релоканта в Ростовской области. Мужчину подозревают в госизмене.