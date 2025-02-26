Следователя осудили в Ростове за слив информации из базы данных МВД России

Как сообщает УФСБ по Ростовской области, Николай Орлов проверял людей по специализированном информационным массивам МВД. Однако информация нужна ему понадобилась не для работы, а в интересах одной коммерческой организации. При этом у следователя якобы был корыстный интерес. Вероятно, сотрудник полиции пробивал по базе конкретных граждан и получал за это какое-то вознаграждение. В силовом ведомстве не уточнили, что именно узнавал сотрудник МВД и для чего конкретно сливал эту информацию.