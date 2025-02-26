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Posted 26 февраля, 09:41

Published 26 февраля, 09:41

Modified 26 февраля, 09:43

Updated 26 февраля, 09:43

Полицейская форма и оружие

Следователя осудили в Ростове за слив информации из базы данных МВД России

26 февраля 2025, 09:41
Фото: 1MI. Полицейская форма и оружие
В Ростове-на-Дону по материалам УФСБ России по Ростовской области вынесли приговор старшему следователю следственного отдела ОМВД России по Неклиновскому району. Его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщает УФСБ по Ростовской области, Николай Орлов проверял людей по специализированном информационным массивам МВД. Однако информация нужна ему понадобилась не для работы, а в интересах одной коммерческой организации. При этом у следователя якобы был корыстный интерес. Вероятно, сотрудник полиции пробивал по базе конкретных граждан и получал за это какое-то вознаграждение. В силовом ведомстве не уточнили, что именно узнавал сотрудник МВД и для чего конкретно сливал эту информацию.

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Вскоре противоправную деятельность правоохранителя вскрыли и задокументировали. В отношении него возбудили уголовное дело, в рамках которого Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор. Николая Орлова осудили на полтора года условного срока.

Ранее RostovGazeta сообщала о задержании релоканта в Ростовской области. Мужчину подозревают в госизмене.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Приговор#Коррупция#Уголовное дело#УФСБ#ОМВД#Следователь
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