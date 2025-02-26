Советник губернатора Ростовской области Гончаров пытается выйти из СИЗО

Напомним, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля 2025 года включительно. Однако адвокаты рассказали, что советник не признает свою вину, а теперь и вовсе было принято решение обжаловать решение суда.