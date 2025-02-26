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Posted 26 февраля, 15:26

Published 26 февраля, 15:26

Modified 26 февраля, 15:28

Updated 26 февраля, 15:28

Виктор Гончаров

Советник губернатора Ростовской области Гончаров пытается выйти из СИЗО

26 февраля 2025, 15:26
Фото: donland.ru. Виктор Гончаров
Защитник советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова обжаловал решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Яньшина.

Напомним, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля 2025 года включительно. Однако адвокаты рассказали, что советник не признает свою вину, а теперь и вовсе было принято решение обжаловать решение суда.

«Мера пресечения обжалована в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда», — рассказал Яньшин.

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Чиновника задержали 21 февраля 2025 года по делу о превышении должностных полномочий. По этому же делу под домашний арест попал и замгубернатора — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский.

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