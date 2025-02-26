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Posted 26 февраля, 16:09

Published 26 февраля, 16:09

Modified 26 февраля, 16:11

Updated 26 февраля, 16:11

Совкомбанк запустил акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%»

Совкомбанк запустил акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%»

26 февраля 2025, 16:09
Фото: Совкомбанк.
Реклама. ПАО Совкомбанк. erid: 2W5zFGNMDeY
В рамках акции клиенты «Халвы» смогут выиграть кэшбэк до 100%, а также получить бонусом рассрочку до 36 месяцев и кэшбэк до 5000 рублей.

Для участия клиентам банка необходимо активировать акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции, и совершать покупки в любых магазинах — партнерах. После регистрации всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах партнеров. Если базовый срок рассрочки в магазине партнёра превышает 10 месяцев — к покупке применяется базовый срок.

При выполнении данных условий клиенты автоматически становятся участниками розыгрыша. 15 апреля 2025 года с помощью генератора случайных чисел будут определены 20 победителей, которые получат кэшбэк до 100%, но не более 50 000 рублей. Один участник может получить только один приз.

Кроме того, при покупках от 3000 рублей по «Халве», клиенты смогут регистрировать чеки на специальной странице и крутить Колесо фортуны, которое дает шанс получить промокоды на рассрочку до 36 месяцев и на кэшбэк до 5000 рублей.

Подробнее об акции «Розыгрыш кэшбэка до 100%» здесь.

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