Совкомбанк запустил акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%»

Для участия клиентам банка необходимо активировать акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции, и совершать покупки в любых магазинах — партнерах. После регистрации всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах партнеров. Если базовый срок рассрочки в магазине партнёра превышает 10 месяцев — к покупке применяется базовый срок.