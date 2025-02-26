ЦБ РФ назвал причины роста цен на продукты в Ростовской области

Posted 26 февраля, 06:50
Published 26 февраля, 06:50
Modified 26 февраля, 06:52
Updated 26 февраля, 06:52
По данным ЦБ, продукты в торговых точках региона подорожали, прежде всего, в связи с увеличением затрат на их производство и поставку, а также с сокращением предложения на рынках.
Так, причинами повышения стоимости на мясную продукцию являются возросшие издержки на корм, энергоресурсы и логистику. Кроме того, на донских предприятиях зафиксировали нехватку работников, из-за чего расходы на заработные платы возросли.
Что касается молочной продукции, то местные комбинаты переносили в цены возросшие затраты на оплату труда, упаковку и доставку. Также причиной подорожания стало сокращение «молочки» на прилавках.
Наибольший скачок цен зафиксировали на напитки, в том числе и кофе. Причинами стали увеличение расходов на логистику и повышение мировых цен на кофейные зерна из‑за неурожая.