rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:50

Published 26 февраля, 06:50

Modified 26 февраля, 06:52

Updated 26 февраля, 06:52

На полке в гастрономе

ЦБ РФ назвал причины роста цен на продукты в Ростовской области

26 февраля 2025, 06:50
Фото: rostovgazeta.ru. На полке в гастрономе
В Ростовской области в январе 2025 года прирост стоимости продуктов питания увеличился до 13,36% после 12,48% месяцем ранее. О причинах скачка цен рассказал Центробанк.

По данным ЦБ, продукты в торговых точках региона подорожали, прежде всего, в связи с увеличением затрат на их производство и поставку, а также с сокращением предложения на рынках.

Так, причинами повышения стоимости на мясную продукцию являются возросшие издержки на корм, энергоресурсы и логистику. Кроме того, на донских предприятиях зафиксировали нехватку работников, из-за чего расходы на заработные платы возросли.

Что касается молочной продукции, то местные комбинаты переносили в цены возросшие затраты на оплату труда, упаковку и доставку. Также причиной подорожания стало сокращение «молочки» на прилавках.

Наибольший скачок цен зафиксировали на напитки, в том числе и кофе. Причинами стали увеличение расходов на логистику и повышение мировых цен на кофейные зерна из‑за неурожая.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в ЦБ объяснили, почему в регионе дорогой бензин.

Читайте также:
Центробанк назвал главную причину ускорения инфляции в Ростовской областиЦентробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской областиВ ЦБ сообщили, почему в Ростовской области так подорожали молоко и сливочное масло
#Милана Белкина#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Продукты#Продукты питания#Центробанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика