Участник программы «Время Героев» Александр Шептухин стал советником в Росавиации

Posted 26 февраля, 07:41
Published 26 февраля, 07:41
Modified 26 февраля, 07:43
Updated 26 февраля, 07:43
Александр Шептухин родом из города Ахтубинска Астраханской области. В 2010-м окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, а когда началась спецоперация, отправился на передовую. За выполнение боевых задач ему присвоили звание Героя России и наградили медалью Нестерова.
Военнослужащий принял участие в программе в мае 2024 года. Он узнал о проекте из послания президента России Федеральному собранию. Недолго раздумывая, военнослужащий отправил заявку на участие, чтобы и дальше приносить пользу государству. По словам мужчины, «Время героев» — один из лучших проектов в стране.
— Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока. Я получил новый опыт и знания, которыми с нами делятся ведущие эксперты страны — наши педагоги и наставники, — рассказал Александр Шептухин. — Но еще я обрел новых друзей, стал частью команды единомышленников, которые преследуют общую цель.
После теоретических занятий мужчина проходил стажировку. Его наставником стал зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев. Участник проекта рассказал, как впервые встретился с заместителем премьер-министра. Высокопоставленный чиновник поинтересовался целями своего подшефного и компетенциями, которые ему хотелось бы освоить. После этого Виталий Савельев лично подготовил план стажировки в Росавиации и компании «Аэрофлот».
— Это уникальный человек, профессионал своего дела, у которого мне повезло учиться, — отметил новый советник руководителя Росавиации.
Теперь 38-летний участник программы «Время героев» стал одним из высокопоставленных сотрудников Росавиации. В его задачи входит развитие взаимодействие между ведомством и Минобороны РФ.
Напомним, «Время героев» — программа, созданная по инициативе президента России Владимира Путина. Ее реализует Высшая школа госуправления Президентской академии. Ранее среди участников первого потока назначили на руководящие должности 26 человек.