Участник программы «Время Героев» Александр Шептухин стал советником в Росавиации

Военнослужащий принял участие в программе в мае 2024 года. Он узнал о проекте из послания президента России Федеральному собранию. Недолго раздумывая, военнослужащий отправил заявку на участие, чтобы и дальше приносить пользу государству. По словам мужчины, «Время героев» — один из лучших проектов в стране.