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Posted 26 февраля, 07:41

Published 26 февраля, 07:41

Modified 26 февраля, 07:43

Updated 26 февраля, 07:43

Участник программы «Время Героев» Александр Шептухин стал советником в Росавиации

Участник программы «Время Героев» Александр Шептухин стал советником в Росавиации

26 февраля 2025, 07:41
Фото: «Время Героев» ВК.
Герой России Александр Шептухин получил должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (прим. — Росавиация). Об этом сообщается на официальном сайте программы «Время героев», участником которой он является.

Александр Шептухин родом из города Ахтубинска Астраханской области. В 2010-м окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, а когда началась спецоперация, отправился на передовую. За выполнение боевых задач ему присвоили звание Героя России и наградили медалью Нестерова.

Военнослужащий принял участие в программе в мае 2024 года. Он узнал о проекте из послания президента России Федеральному собранию. Недолго раздумывая, военнослужащий отправил заявку на участие, чтобы и дальше приносить пользу государству. По словам мужчины, «Время героев» — один из лучших проектов в стране.

— Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока. Я получил новый опыт и знания, которыми с нами делятся ведущие эксперты страны — наши педагоги и наставники, — рассказал Александр Шептухин. — Но еще я обрел новых друзей, стал частью команды единомышленников, которые преследуют общую цель.
Александр Шептухин
Александр Шептухин. Фото: «Время Героев» ВК

После теоретических занятий мужчина проходил стажировку. Его наставником стал зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев. Участник проекта рассказал, как впервые встретился с заместителем премьер-министра. Высокопоставленный чиновник поинтересовался целями своего подшефного и компетенциями, которые ему хотелось бы освоить. После этого Виталий Савельев лично подготовил план стажировки в Росавиации и компании «Аэрофлот».

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— Это уникальный человек, профессионал своего дела, у которого мне повезло учиться, — отметил новый советник руководителя Росавиации.

Теперь 38-летний участник программы «Время героев» стал одним из высокопоставленных сотрудников Росавиации. В его задачи входит развитие взаимодействие между ведомством и Минобороны РФ.

Напомним, «Время героев» — программа, созданная по инициативе президента России Владимира Путина. Ее реализует Высшая школа госуправления Президентской академии. Ранее среди участников первого потока назначили на руководящие должности 26 человек.

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