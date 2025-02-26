В границах Ростовской области нашли волка, разносившего смертельный вирус

Posted 26 февраля, 14:06
Published 26 февраля, 14:06
Modified 26 февраля, 14:08
Updated 26 февраля, 14:08
Зараженный волк находился в одном из охотничьих угодий. Когда его нашли, он был уже мертв. Результаты анализов подтвердили худшие догадки экспертов: животное страдало бешенством. Не исключено, что оно успело передать опасный вирус кому-то еще. Как сообщала RostovGazeta, в Белокалитвинском районе после известия о бешенстве частично ввели карантин.
Бешенство — смертельная болезнь для животных. Лекарства от него не существует. В случае с человеком, заражение можно остановить на ранней стадии с помощью вакцины. Особенно стоит поторопиться, если укус бешеного животного пришелся недалеко от головы. В таком случае вирус быстрее добирается до мозга, а заболевание развивается еще быстрее.