В границах Ростовской области нашли волка, разносившего смертельный вирус

Бешенство — смертельная болезнь для животных. Лекарства от него не существует. В случае с человеком, заражение можно остановить на ранней стадии с помощью вакцины. Особенно стоит поторопиться, если укус бешеного животного пришелся недалеко от головы. В таком случае вирус быстрее добирается до мозга, а заболевание развивается еще быстрее.