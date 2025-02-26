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Posted 26 февраля, 14:06

Published 26 февраля, 14:06

Modified 26 февраля, 14:08

Updated 26 февраля, 14:08

Волк

В границах Ростовской области нашли волка, разносившего смертельный вирус

26 февраля 2025, 14:06
Фото: Pxhere. Волк
На территории Ростовской области нашли волка, который разносил смертельно опасный вирус. Животное обнаружили в Белокалитвинском районе.

Зараженный волк находился в одном из охотничьих угодий. Когда его нашли, он был уже мертв. Результаты анализов подтвердили худшие догадки экспертов: животное страдало бешенством. Не исключено, что оно успело передать опасный вирус кому-то еще. Как сообщала RostovGazeta, в Белокалитвинском районе после известия о бешенстве частично ввели карантин.

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Бешенство — смертельная болезнь для животных. Лекарства от него не существует. В случае с человеком, заражение можно остановить на ранней стадии с помощью вакцины. Особенно стоит поторопиться, если укус бешеного животного пришелся недалеко от головы. В таком случае вирус быстрее добирается до мозга, а заболевание развивается еще быстрее.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Карантин#Белокалитвинский район#Бешенство#Волк
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