В Ростовской области зафиксировали мороз -26 градусов

Posted 26 февраля, 07:11
Published 26 февраля, 07:11
Modified 26 февраля, 09:25
Updated 26 февраля, 09:25
26 февраля утром в телеграм-канале появился пост с фотографией подписчика. На снимке видно, что значения на термометре упали до -24 градусов.
По словам дончанина, фото было сделано в Раково — вероятнее всего, речь идет об остановке в городе Красный Сулин в Ростовской области.
«Утром в Раково температура воздуха достигла -24 градусов, сообщил подписчик», — пишет телеграм-канал.
В комментариях другой пользователь поделился фотографией, на которой значения термометра опустились до -26 градусов.
«Тоже Раково, ближе к речке», — пишет местный житель.
«Прям как в Сибири морозы», — отметил подписчик.