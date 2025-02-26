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Posted 26 февраля, 07:11

Published 26 февраля, 07:11

Modified 26 февраля, 09:25

Updated 26 февраля, 09:25

Изморозь на окне

В Ростовской области зафиксировали мороз -26 градусов

26 февраля 2025, 07:11
Фото: Unsplash. Изморозь на окне
В регионе зафиксировали понижение температуры до -26 градусов. Фотографии местных жителей появились в телеграм-канале «Красный Сулин — Ростовская область».

26 февраля утром в телеграм-канале появился пост с фотографией подписчика. На снимке видно, что значения на термометре упали до -24 градусов.

По словам дончанина, фото было сделано в Раково — вероятнее всего, речь идет об остановке в городе Красный Сулин в Ростовской области.

«Утром в Раково температура воздуха достигла -24 градусов, сообщил подписчик», — пишет телеграм-канал.

В комментариях другой пользователь поделился фотографией, на которой значения термометра опустились до -26 градусов.

«Тоже Раково, ближе к речке», — пишет местный житель.
«Прям как в Сибири морозы», — отметил подписчик.
В Кагальницком районе региона зафиксировали понижение температуры до -26 градусов
В Кагальницком районе региона зафиксировали понижение температуры до -26 градусов
В Кагальницком районе региона зафиксировали понижение температуры до -26 градусов. Фото: t.me/sulinnews
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Ранее RostovGazeta писала, до какого числа в Ростовской области продержатся морозы.

А вы ждете потепления?
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