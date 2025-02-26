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Posted 26 февраля, 11:59

Published 26 февраля, 11:59

Modified 26 февраля, 12:24

Updated 26 февраля, 12:24

Задумчивый бизнесмен

Тяжелый год: в Ростовской области закрылись десятки компаний с миллионными доходами

26 февраля 2025, 11:59
Фото: master1305/freepik. Задумчивый бизнесмен

В Ростовской области закрылись десятки компаний с миллионными доходами

Сюжет
Эксклюзив
Вопреки кажущемуся благополучию и миллионным прибылям, минувший год стал переломным для ряда компаний Ростовской области. Вместо развития бизнеса они решили ликвидировать свои фирмы или присоединиться к другим игрокам рынка.

RostovGazeta изучила данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» и составила список организаций Ростовской области, которые были ликвидированы за период с 2024 года по февраль 2025-го. Причины такого решения не ясны. Однако определенные тенденции прослеживаются.

Слияние капиталов?

Ростовский производитель растительных и животных масел и жиров ООО «Донмаслопродукт» существовал на рынке с 2007 года. Уставный капитал компании на 2020 год составлял более семи миллиардов рублей. В 2023 году доход производителя превысил 690 миллионов рублей. В июне 2024 года «Донмаслопродукт» был ликвидирован. Уточняется, что компания прекратила свою деятельность путем присоединения к ООО «Благо-Дон». Головной компанией ООО «Благо-Дон» является АО «Благо капитал», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.

Похожая участь постигла и производителя зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур ООО «Степь» в Кашарском районе. Компания работала на рынке 11 лет. Прошлый год она завершила с доходом свыше 278, 4 миллионов рублей. Тогда среднесписочная численность ее сотрудников составляла 56 человек. В октябре 2024 года «Степь» была ликвидирована. Ее правопреемником стало ООО «Балабинское», зарегистрированное в Семикаракорском районе.

Горох в мешке
Горох в мешке. Фото: wikimedia.org

Два производителя зерновых культур ООО «Агро-вектор» с доходом в 2023 году более 702,9 миллиона рублей и ООО «Имени Калинина», с доходом 621,7 миллиона рублей, то же были ликвидированы 22 января 2025 года путем присоединения. Руководителем этих предприятий в информационной системе «СПАРК» указан Александр Форот.

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Сложный год для строителей

Непростым выдался год и для строительных организаций. В принципе, это может быть объяснимо — кредитные ресурсы достигли запретительной ставки.

В целом, за минувший период, в Ростовской области прекратили действовать 8 компаний, связанных со строительством. При том, что их доход в предыдущем году выражался в миллионах.

В их числе — АО «СМУ-Донаэродорстрой». Компания работала на рынке 21 год и занималась строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году ее доход превысил 510, 9 миллиона рублей. Однако в октябре 2024 года она прекратила свое существование при присоединении. Ее правопреемником стало акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов, зарегистрированное в Москве.

Строительный объект АО «СМУ-Донаэродорстрой» в Батайске в июне 2023 года
Строительный объект АО «СМУ-Донаэродорстрой» в Батайске в июне 2023 года. Фото: АО ГСК «ДОН»

Еще один ростовский строитель зданий ООО «Югстрой» был ликвидирован в 2024 году вследствие банкротства. Компания работала на рынке 14 лет. Ее выручка в 2023 году превысила 186,3 миллиона рублей.

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На парикмахеров не научат

Не пережил минувший период и существующий с 1993 года «Ростовский республиканский учебно-производственный комбинат», зарегистрированный на Красноармейской в Ростове. И хотя в 2023 году доход РУПК составил свыше 10,2 миллиона рублей, юрлицо ликвидировано в августе 2024 года. Однако его работа не прекратилась.

Как объяснили корреспонденту RostovGazeta в «РУПК Плюс», у компании сменился собственник. Теперь учебный центр находится на Ворошиловском, 9 в Ростове. Однако обучение парикмахерскому и ногтевому искусствам было закрыто.

«Мы переехали в новое помещение и производственные мощности не позволяют вести эти курсы», — объяснил собеседник.

Теперь здесь остались курсы массажа и косметики.

«РУПК Плюс»
«РУПК Плюс». Фото: Яндекс. Карты
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Почему ликвидируются аптеки

Больше всего за минувший период в Ростовской области пострадала сфера торговли (за исключением торговли автотранспортом и мотоциклами). В этом направлении было ликвидировано 37 организаций, семь из которых демонстрировали доходность свыше 98 миллионов рублей.

Из них значительное число фирм торговали в розницу лекарственными средствами. В основном, прекратили деятельность молодые компании, возраст которых едва превышал три года.

В сентябре 2024 года были ликвидированы:

  • трехлетняя компания ООО «Абсолют» с доходом за предыдущий год свыше 157,8 миллиона рублей,
  • четырехлетнее ООО «Юс Аптека» с доходом за 2023 год более 130,4 миллиона рублей,
  • двухлетнее ООО «Восток» с доходом более 99,1 миллиона рублей.

В декабре 2024 года было ликвидировано ООО «Виола» — компания проработала три года. Ее доход за 2023 год составил 136,7 миллиона рублей.

Аптечный пункт
Аптечный пункт. Фото: 1MI

В январе 2025 года были ликвидированы:

  • трехлетняя компания ООО «Эталон» с доходом в 2023 году 159,8 миллиона рублей,
  • трехлетнее ООО «Заря» с доходом в 2023 году 130,4 миллиона рублей,
  • трехлетнее ООО «Янтарь» с доходом в 2023 году 128,6 миллиона рублей,
  • трехлетнее ООО «Гранит» с доходом за прошлый год 108, 9 миллионов рублей,
  • двухлетнее ООО «Импульс» с доходом 106,9 миллионов рублей.

В феврале 2025 года была ликвидирована двухлетняя компания ООО «Оникс» с доходом прошлого года более 94,6 миллиона рублей.

Ситуация с массовой ликвидацией «молодых» и высокодоходных продавцов лекарств — аптек, вызывает обеспокоенность. Возможно, аптечное сообщество Ростовской области встревожилось новой реформой, стартовавшей в 2025 году. Теперь, от НДС освобождаются лишь малые предприятия с совокупным доходом не более 60 миллионов рублей.

Инсайдер RostovGazeta объяснил, что в большинстве случаев, аптеки в Ростовской области не ликвидируются. Они продолжают работу, но регулярно «перелицензируются».

Ранее RostovGazeta выясняла, почему на ряд препаратов в аптеках Ростова требуют рецепт.

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