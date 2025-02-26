Тяжелый год: в Ростовской области закрылись десятки компаний с миллионными доходами

В их числе — АО «СМУ-Донаэродорстрой». Компания работала на рынке 21 год и занималась строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году ее доход превысил 510, 9 миллиона рублей. Однако в октябре 2024 года она прекратила свое существование при присоединении. Ее правопреемником стало акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов, зарегистрированное в Москве.