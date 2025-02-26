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Posted 26 февраля, 09:38

Published 26 февраля, 09:38

Modified 26 февраля, 09:40

Updated 26 февраля, 09:40

Водитель LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов

Водитель LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов

26 февраля 2025, 09:38
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Водитель LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов
Под Ростовом произошла смертельная авария с пешеходом. Женщина погибла под колесами легковушки ранним утром 26 февраля.

Около 04.00 мск 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 двигался в сторону Азова от Ростова-на-Дону. Едва он оказался за донской столицей, как на проезжей части появилась женщина. Она шла по дороге в темное время суток — вероятно, поэтому водитель не сразу ее увидел.

Когда мужчина заметил пешехода, было уже слишком поздно. Он ударил по тормозам, но машина все равно на скорости сбила неизвестную.

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К прибытию медиков женщина была мертва. Как сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области, ее личность еще не установлена.

Ранее несколько человек погибли в жутком ДТП на заснеженной дороге.

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