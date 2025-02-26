Водитель LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов

Posted 26 февраля, 09:38
Published 26 февраля, 09:38
Modified 26 февраля, 09:40
Updated 26 февраля, 09:40
Около 04.00 мск 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 двигался в сторону Азова от Ростова-на-Дону. Едва он оказался за донской столицей, как на проезжей части появилась женщина. Она шла по дороге в темное время суток — вероятно, поэтому водитель не сразу ее увидел.
Когда мужчина заметил пешехода, было уже слишком поздно. Он ударил по тормозам, но машина все равно на скорости сбила неизвестную.
К прибытию медиков женщина была мертва. Как сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области, ее личность еще не установлена.
Ранее несколько человек погибли в жутком ДТП на заснеженной дороге.