Водитель LADA насмерть переехал женщину на трассе Ростов-Азов

Около 04.00 мск 34-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 двигался в сторону Азова от Ростова-на-Дону. Едва он оказался за донской столицей, как на проезжей части появилась женщина. Она шла по дороге в темное время суток — вероятно, поэтому водитель не сразу ее увидел.