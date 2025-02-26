Вокалист Глеб Викторов получил уголовку за использование поддельных прав

Спустя два года, в августе 2022 года, в Москве на Викторова было наложено административное взыскание за управление автомобилем марки BMW без водительского удостоверения. В результате он вновь был оштрафован на 30 тыс. рублей. Предполагается, что после утраты прав музыкант не сумел успешно пройти теоретический экзамен или медосвидетельствование, что и стало причиной управления автомобилем без необходимых документов, несмотря на истечение срока лишения.