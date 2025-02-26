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Posted 26 февраля, 13:41

Published 26 февраля, 13:41

Modified 26 февраля, 13:43

Updated 26 февраля, 13:43

Вокалист Глеб Викторов получил уголовку за использование поддельных прав

Вокалист Глеб Викторов получил уголовку за использование поддельных прав

26 февраля 2025, 13:41
Фото: VK / Глеб Викторов.
Основатель группы «Три дня дождя» Глеб Викторов ранее был осужден по уголовной статье за приобретение и использование фальшивого водительского удостоверения. Информация об этом правонарушении, совершенном еще в 2022 году, появилась в публичном пространстве только сейчас.

Как пишет «Постньюс», Викторов в июне 2022 года купил фальшивый документ через Telegram-канал. В августе того же года он предъявил этот документ сотруднику ГИБДД, за что и был привлечен к ответственности в виде двух месяцев ограничения свободы.

Интересно, что в фальшивке был указан номер его прежнего водительского удостоверения. Задержание музыканта произошло в Москве, когда его автомобиль был остановлен полицейскими. Усомнившись в подлинности документа, сотрудник полиции изъял его в присутствии свидетелей.

Экспертиза показала, что права были изготовлены с помощью принтера. На судебном заседании в октябре 2022 года Викторов полностью признал свою вину. Помимо ограничения свободы, ему было запрещено покидать свой дом и предписано отмечаться в надзорных органах.

По данным источника, ранее Викторов неоднократно демонстрировал пренебрежение к законодательству. Например, в августе 2020 года в Брянске он был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда судебное решение привело к лишению его водительских прав на 18 месяцев и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Спустя два года, в августе 2022 года, в Москве на Викторова было наложено административное взыскание за управление автомобилем марки BMW без водительского удостоверения. В результате он вновь был оштрафован на 30 тыс. рублей. Предполагается, что после утраты прав музыкант не сумел успешно пройти теоретический экзамен или медосвидетельствование, что и стало причиной управления автомобилем без необходимых документов, несмотря на истечение срока лишения.

Викторов впервые получил водительское удостоверение в 2014 году, достигнув 18-летнего возраста, однако в 2019 году певец стал обладателем нового документа. Вероятной причиной подобной замены могла стать утеря. В настоящее время в распоряжении артиста находятся два автомобиля: Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.

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