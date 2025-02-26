Вокалист Глеб Викторов получил уголовку за использование поддельных прав

Posted 26 февраля, 13:41
Published 26 февраля, 13:41
Modified 26 февраля, 13:43
Updated 26 февраля, 13:43
Как пишет «Постньюс», Викторов в июне 2022 года купил фальшивый документ через Telegram-канал. В августе того же года он предъявил этот документ сотруднику ГИБДД, за что и был привлечен к ответственности в виде двух месяцев ограничения свободы.
Интересно, что в фальшивке был указан номер его прежнего водительского удостоверения. Задержание музыканта произошло в Москве, когда его автомобиль был остановлен полицейскими. Усомнившись в подлинности документа, сотрудник полиции изъял его в присутствии свидетелей.
Экспертиза показала, что права были изготовлены с помощью принтера. На судебном заседании в октябре 2022 года Викторов полностью признал свою вину. Помимо ограничения свободы, ему было запрещено покидать свой дом и предписано отмечаться в надзорных органах.
По данным источника, ранее Викторов неоднократно демонстрировал пренебрежение к законодательству. Например, в августе 2020 года в Брянске он был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда судебное решение привело к лишению его водительских прав на 18 месяцев и штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Спустя два года, в августе 2022 года, в Москве на Викторова было наложено административное взыскание за управление автомобилем марки BMW без водительского удостоверения. В результате он вновь был оштрафован на 30 тыс. рублей. Предполагается, что после утраты прав музыкант не сумел успешно пройти теоретический экзамен или медосвидетельствование, что и стало причиной управления автомобилем без необходимых документов, несмотря на истечение срока лишения.
Викторов впервые получил водительское удостоверение в 2014 году, достигнув 18-летнего возраста, однако в 2019 году певец стал обладателем нового документа. Вероятной причиной подобной замены могла стать утеря. В настоящее время в распоряжении артиста находятся два автомобиля: Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.